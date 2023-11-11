馬英九、韓國瑜齊呼籲藍白合全民調 趙少康提7建議「柯要讓5%」
前總統馬英九昨日登高一呼，支持藍白合以全民調產生正副搭配，前高雄市長韓國瑜也贊成。中廣董事長趙少康說，柯文哲就是「政治釘子戶」，反正輸得起；侯友宜與國民黨責任重大，輸不起，無法孤注一擲，把選總統當玩梭哈。趙少康認為，若要以全民調產生人選，那柯就必須讓侯5％，這5％代表的是政黨實力所佔比重，實在「不能輕忽不算」。
記者余祥／台北報導
趙少康表示，馬英九籲以全民調方式產生藍白人選，「馬英九應該是認為，就算柯文哲當總統，也比賴清德勝選好」，但趙少康認為，最大的關鍵，還是侯友宜接不接受與否，「輸了當柯文哲的副總統？還是寧願回去幹新北市長？」
但若真要採全民調，趙少康也提出七點建議：第一，雙方各推3人組成監督小組，切實監督各民調公司的抽樣、問卷設計、執行、統計等。第二，如何防止綠營干擾灌票？第三，手機佔比20%，避免過度扭曲。第四，第一家公司的抽樣樣本，由第二家執行調查。第五，每家民調結果算一票，不可加在一起平均，避免一家過高或過低，影響其他家的結果。第六，手機、市話各自計算誤差，在誤差範圍內算平手，各得一票。第七，加權不可過大，導致加權偏誤。