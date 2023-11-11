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高雄防火巷驚見手榴彈！填裝火藥具殺傷力　嫌犯落網搜出毒品刀械

▲高雄市三民區某社區大樓，有清潔人員在清理防火巷時，赫然現一枚手榴彈，警方查緝朱男到案，並搜出安非他命、K他命及瓦斯鋼瓶空氣槍、開山刀等。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市三民區某社區大樓，有清潔人員在清理防火巷時，赫然現一枚手榴彈，警方查緝朱男到案，並搜出安非他命、K他命及瓦斯鋼瓶空氣槍、開山刀等。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月3日，高雄市三民區某社區大樓，有清潔人員在清理防火巷時，赫然現一枚手榴彈，當時僅以為是玩具或模型，未料卻發現有引線，急忙通知保全並報警處理。警方獲報後趕抵，隨即封鎖現場，並通知鑑識單位和防爆小組。之後警方調閱監視器，鎖定一名遭毒品通緝的黃姓住戶，不過黃男供稱是朱姓友人將手榴彈藏置防火巷，10日晚間，警方查緝朱男到案，並搜出安非他命、K他命及瓦斯鋼瓶空氣槍、開山刀等。

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▲高雄市三民區某社區大樓，有清潔人員在清理防火巷時，赫然現一枚手榴彈，警方查緝朱男到案，並搜出安非他命、K他命及瓦斯鋼瓶空氣槍、開山刀等。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市三民區某社區大樓，有清潔人員在清理防火巷時，赫然現一枚手榴彈，警方查緝朱男到案，並搜出安非他命、K他命及瓦斯鋼瓶空氣槍、開山刀等。（圖／翻攝畫面）
據了解，當時清潔人員於3日清理防火巷時，在溝管裡清出1顆手榴彈，開始以為是玩具模型，不料卻驚見有引線外露，嚇得報警處理。警方獲報後成立專案小組，經調閱監視器，鎖定遭毒品通緝的黃男，但黃男否認，並供出是曾借宿的35歲朱男，將手榴彈藏置於防火巷。而手榴彈鑑定結果出爐，彈內填裝疑似火藥，具有相當的爆炸與殺傷力，讓大樓住戶都相當吃驚，因為平時有些人會去防火巷吸菸，一旦點燃後果不堪設想。

警方查緝朱男到案後，並查獲毒品安非他命、一粒眠、K他命等，以及瓦斯鋼瓶空氣槍1支、K盤及開山刀1把等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、公共危險罪嫌及竊盜、毒品通緝移送偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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