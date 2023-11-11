週末降溫又降雨！今年第17號颱風「鯉魚」恐生成 影響路徑揭曉
鋒面在昨（10）日通過北台灣，今（11）日起北部降溫有感，其中桃園以北、東半部地區有雨，注意基隆北海岸、東北部今明李天都有局部大雨發生機率。隨著北方冷空氣逐漸南下，中南部週日過後明顯降溫。而目前關島附近海域有一熱帶擾動95W生成，預估有機會再增強，下週周一、二（13、14日）恐生成今年第17號颱風「鯉魚」（Jelawat），路徑將朝西前進，對台灣無直接影響。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣大學大氣科學博士林得恩，在氣象粉專「林老師氣象站」預報指出，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，現於關島附近海域有一熱帶擾動95W生成，後續強度還有再增強為颱風的可能；由於受環境駛流場導引，未來將朝西前進，穿越菲島中部陸地的機會最大。目前初步評估，對臺灣無直接影響！
中央氣象署預報員張承傳指出，關島附近熱帶擾動預估下週一或二可能增強為颱風，未來路徑預估往偏西移動，預估朝菲律賓東方海面近海靠近，對台灣天氣影響機率低，後面還有其他熱帶擾動發展跡象，但後期預測仍需要進一步觀察。
而今天到下週二受到東北季風影響，桃園以北地區、東半部地區會有降雨機會，基隆北海岸及東半部地區降雨較明顯且持續，有局部大雨發生的機率，大台北、桃園為短暫雨，花東地區局部短暫雨，竹苗及中南部地區為多雲到晴的天氣。
氣溫方面，夜晚各地低溫為21至24度，白天桃園以北及宜蘭整天濕涼，高溫僅22、23度，竹苗及花蓮25至27度，中南部及臺東為29至31度，請留意溫度變化適時增減衣物，以免受涼。
下週三起東北季風暫時減弱，剩下東半部局部短暫雨，氣溫也會回升，不過下週四鋒面通過，有另一波偏乾的東北季風增強，強度有機會挑戰大陸冷氣團，下週四北部、東半部受到鋒面通過影響有雨，下週五水氣減少，為最低溫時機，台北低溫約15度，空曠地區下探13度，東北季風影響持續到下週六（18日），週日減弱。