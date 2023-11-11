人物／劉櫂豪6度選縣長皆落敗　與賴坤成結怨20年脫黨也要選立委

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2005年，劉櫂豪以無黨籍身分首度參加台東縣縣長選舉，與前台東縣議長吳俊立等人競爭落敗，2008年，劉櫂豪獲徵召參選台東縣縣長選舉，最終並未當選。劉櫂豪先後在2005年、2006年補選、2009年、2014年、2018年、2022年六度參選台東縣長，但皆落敗收場。
台東縣選民結構雖是藍大於綠，劉櫂豪卻是4連霸立委，他與賴坤成恩怨多年，兩人「瑜亮情結」更在去年台東縣長初選後浮上檯面。針對與劉櫂豪20多年的恩怨情仇，賴坤成曾透露，與他唯一無法當朋友的只有劉櫂豪，並批評劉櫂豪六度參選台東縣長，資源愈來愈多、選票卻愈來愈少，「整碗捧」卻從不幫人抬轎。
民進黨2024台東立委初選，由賴坤成勝出，但爭議仍未落幕，兩人仍持續互相攻訐、隔空交火，劉櫂豪質疑國民黨暗助賴坤成、初選不公，並掛上大型政績看板，包括爭取花東鐵路雙軌化等，並寫上「優質連任」，引發地方關注，最後，劉昨天在臉書正式向鄉親宣布，將退黨、以無黨籍參選立委。
劉櫂豪指出，最近包含中央黨部與各單位所作的民調，及媒體對台東選情的評論所引起的議論，凸顯與初選民調有極大的不同，再再說明，在這藍大於綠的台東，互比式民調容易受外力灌票而與真實民意脫節，不願意見到台東真正的民意被扭曲，「我決定以無黨籍參選，讓鄉親的聲音能夠真實的被呈現」。
劉櫂豪提到，10多年來，他努力在中央打拼，許多重大的交通建設已完成或正在進行中，他始終秉持正面良善的態度從事政治活動，近年來，黨內有股針對黨內同志摧毀式扭曲與攻擊的歪風，「這已非我個人忍耐與否的問題，為了讓台東有更正向良善的政治環境，為了讓更多年輕人願意投入公共事務，我會正面面對一切挑戰，我相信會有大多數的台東人站在正面良善的這一方」。
台東立委選戰目前呈現4搶1局面，分別為民進黨提名的賴坤成和退黨的劉櫂豪，及國民黨提名的黃建賓和未獲提名的國民黨籍前台東縣政府建設處長許瑞貴。
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