MLB／王牌Nola想追64億合約將聆聽市場報價！費城人恐不會跟進
滿31歲的費城費城人（MLB）王牌Aaron Nola，在今年首度取得自由球員資格，根據《MLB.com》透露，費城人仍希望重新簽回Aaron Nola，但目前球團不具體知道Nola陣營追求的是什麼，雙方關係並不密切，且美媒認為Nola想追求一份總額2億美元（約64億台幣）的合約，費城人球團屆時將不會繼續追求 Nola。
記者張志宇/綜合報導
大聯盟記者Jon Paul Morosi今（11日）就表示，費城人與Aaron Nola並沒有想像中的親密，Nola陣營將探索自由市場，看看有什麼不一樣的報價，但如果費城人願意跟進其他球隊的合約，他會願意回到費城人。
但外界認為Nola重回費城人機會微乎其微，因為根據大聯盟記者Jon Heyman透露，Aaron Nola正在追求一份總額2億美元（約64億台幣）的合約，但去年費城人在與Aaron Nola談延長續約時，僅給出4年1億美元的合約，但最終遭到拒絕，各隊高層仍認為費城人將繼續以此基準作為對Nola的報價，但若是不成功並不會刻意追求Nola。
Aaron Nola近6季可說是聯盟中的鐵人，僅2020年縮水賽季出賽12場（在該季全勤先發），其他5季至少都先發登板32場，更在2019年單季先發34場，本季32場先發中繳出12勝9敗，防禦率為偏高的4.46，送出202次三振。
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