樂天女孩為浪浪獻愛「限量2024月曆」出爐！悲慘身世讓女神全哭了
樂天女孩啦啦隊Rakuten Girls，為了能幫助流浪動物尋找有溫暖的家，不再受餓挨凍，日前與財團法人流浪動物之家基金會合作，拍攝限量2024浪浪毛孩公益月曆，由隊長籃籃率領十元、陳伊、琳妲、嘎琳，一同進攝影棚和毛孩們玩耍互動，原本頑皮的毛小孩們立刻被這群散播歡樂與愛的女孩們收服，一聽到毛孩們背後的身世後，樂天女孩們都忍不住感到難過。
記者詹鎰睿／綜合報導
拍攝現場的毛小孩們，其實都是曾經被領養、收養的流浪動物，雖然現在都有鏟屎官細心照料，過著幸福快樂的日子，不過，樂天女孩一聽到毛小孩的爸爸媽媽敘述著背後身世時，還是忍不住紅了眼眶，因此希望透過自己的力量，呼籲大家能給予浪浪更多關注與支持。
這群可愛的貓狗小動物，似乎也感受到樂天女孩的愛心，一直開心舔著女孩，偶爾也會貼靠在女孩們的短裙邊調皮玩耍撒嬌，抱著毛孩的樂天女孩都說，真的被可愛毛孩融化了。樂天女孩籃籃、十元、陳伊、琳妲、嘎琳都搶先公開部分與浪浪們超有愛的側拍畫面，更多精彩的互動照片，全收錄在2024公益月曆中。樂天女孩們也對粉絲喊話，強調這是一本非常值得收藏的月曆，因為可以為浪浪付出心力。
即日起在「流浪動物之家基金會」捐款網站定期定額年繳1200元，即可獲得限量5000份的「流浪動物之家與樂天女孩月曆」乙份，收藏5位樂天女孩與浪浪的可愛互動，搭配每月動物暖心語錄，陪伴2024每一天，世界更溫暖美好。
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