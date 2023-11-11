網傳柯文哲飆髒話罵她 陳智菡反駁：沒有的事被網軍洗的風生水起
網路流傳影片，民眾黨總統參選人柯文哲日前出席位於新莊的全國競總成立大會時，疑似飆髒話稱「問那個......陳智菡她說她忘記了，我XXX咧靠X！」對此，柯文哲競辦發言人陳智菡今（11）日回應表示，「一件沒有的事，被網軍洗的風生水起」、「如果柯文哲真的這樣罵人，小姐姐那麼兇，第一個就跳出來抗議好嗎？」
記者呂炯昌／台北報導
陳智菡在臉書發文表示，前幾天就看到有人在帶風向，說柯文哲罵館長（陳之漢）她還趕快跟館長打招呼免得引發誤會，現在又燒回來鬧柯文哲不尊重女性，憑什麼當總統？陳智菡表示，請仔細聽聽原音，就知道是惡意解讀上字帶風向。他說，「『哇！慘啊！』（台語）變成操***的」，一件沒有的事，被網軍洗的風生水起。
陳智菡強調，「如果柯文哲真的這樣罵人，小姐姐那麼兇，第一個就跳出來抗議好嗎？」
柯文哲今日上午前往嘉義市嘉邑城隍廟參拜，聯訪時媒體詢問網傳用髒話罵人，柯文哲說，這個影片他有看過，那個不是他的用語，他也在想奇怪，因為前面字幕上的那個字絕對不是他的用語，因為他沒有用那個的習慣，我在想當時在講慘了，應該是這樣，這個比較像是他的講法，那個影片就是抹黑了。