藍白合全民調？侯友宜沒鬆口：相信兩黨主席有智慧組成最強團隊
前總統馬英九開第一槍呼籲藍白合全民調決定正副搭配，前高雄市長韓國瑜也支持。對於是否接受全民調，國民黨總統參選人侯友宜今（11）日表示，他是國民黨徵召的總統候選人，現在已經進到政黨協商，他非常尊重兩黨主席的協商結果。尤其他個人出來選舉，以及他的做事態度，人民、國家擺在第一個位子，其次是政黨，個人永遠是在最後。相信政黨協商過程中，兩黨主席都有智慧，在這場選舉組成最強的團隊，他期待越快越好，很多人民也希望能夠在政黨輪替的過程中，希望能夠快速有結果。
記者余祥／台北報導
媒體追問，可以接受全民調嗎？ 侯友宜說，目前已經政黨協商了，在政黨協商過程當中，國民黨也有提出在德國式的全民調的方式，大家都可以去進行討論，那一切在國民黨兩黨協商過程當中，要給予更多空間。
媒體也詢問，很多藍營縣市首長都跟進支持全民調，是否會覺得自己被突襲了？ 侯友宜說，大家都非常關心這場選舉，兩黨在整個協商過程當中就是越快越好、大家共同並肩作戰。
至於藍白合全民調傳出是前行政院長劉兆玄給馬英九意見，馬英九也是圖跟侯辦聯絡但沒有聯繫上，侯友宜說，馬英九跟他們的聯繫、溝通都不會有多大問題，尤其也謝謝馬英九在這段時間，常常在選舉的造勢場合為他加油打氣，還有在很多政策上，像是核電政策他們都有共同方向，所以其實溝通上一向都沒有問題。