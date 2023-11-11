MLB／大谷翔平有機會加盟道奇！多達10位球隊GM認可並點出3大優勢
隨著大谷翔平在本季成為自由球員，也讓各球隊高層的商業大戰正式開打，MLB官方也在10日公布在GM會議上，在有做調查的14位總管中，有多達10位總管認為大谷翔平將加盟洛杉磯道奇，並點出道奇擁有其他豪門球隊沒有的3大優勢。
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟記者Mark Feinsand報導，道奇擁有的首要優勢是擁有健康的薪資空間，道奇本季團隊薪資為2.23億美元，遠低於2022年的2.81億美元，隨然已經突破豪華線門檻，但道奇仍有很大的薪資空間能運用，不僅能在補強大谷翔平的同時，還能補強其他大咖球員。
道奇擁有的第二大優勢為「贏家」，道奇無疑是近年大聯盟最成功的球隊，雖然他們連2年止步季後賽首輪，但對大谷而言，只要能進到季後賽，有機會進到季後賽都是大谷想要的，在過去11年裡道奇共拿下10次分區冠軍， 3次闖進世界大賽並拿下1座世界大賽冠軍。
至於第三點優勢則是地理位置，大谷翔平在剛加入美職時，就傾向留在西岸球隊，且道奇與洛杉磯天使位在同一地區（僅差31英里），大谷翔平並不用去重新去適應環境。
更多最多MLB熱門新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁