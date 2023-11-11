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台積電營收報喜！產業回補需求延續　AI供應鏈展望同步看升

▲專家指出，隨著晶圓龍頭大廠公布10月營收2432億元，年增15.7%，顯示智慧型手機與PC等終端需求已趨穩的趨勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出，隨著晶圓龍頭大廠公布10月營收2432億元，年增15.7%，顯示智慧型手機與PC等終端需求已趨穩的趨勢。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股隨美股回檔，昨（10）日終場指數下跌62.98點，跌幅0.38%，本週台股週線連二紅，週K線反彈175.02點，漲幅1.06%，平均日均量2524.82億元。專家指出，隨著晶圓龍頭大廠公布10月營收2432億元，年增15.7%，顯示智慧型手機與PC等終端需求已趨穩的趨勢，預期兩大族群庫存回補需求將延續至明年第一季，有利於產業整體向上，而AI server供應鏈的市場展望也同步看升，預料缺貨潮將延續至明年上半年，並未大幅受到美中禁令影響。

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本週三大法人由外資與投信連袂買超，外資本週回補148.59億元，投信連續第15週回補，本週買超54.08億元，只有自營商連續4週減碼16.99億美元，三大法人合計回補185.68億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台灣10月CPI年增率3.05%，為今年2月以來再見3字頭，也是近9個月以來新高，核心CPI年增2.49%，漲勢也略高於9月，其中主要是短期颱風造成蔬果價格大漲以及油價回升。本週央行總裁楊金龍面對立院質詢時對升息並沒有給出超出預期的言論，保持9月時通膨放緩的看法，對利率政策的論調也維持「緊縮政策將維持較長的時間」沒有改變。

至於台股走勢，孫傳恕說明，11月以來，大盤從萬六關卡強勁反彈，累積月漲幅已4.3%，外資亦陸續回補，指數站上所有均線，惟短期上攻半年線後進入狹幅整理，須慎防短期調節賣壓；另一方面，近期日平均成交量維持2500億元左右，在量能沒有放大的情況之下，預估仍將持欲呈現震盪格局。然而，就技術面來看，下方仍有月季線支撐，且年線呈現上彎，對指數具支撐力道，搭配年底消費旺季、明年作夢行情和選舉行情啟動，整體盤勢仍偏多看待。

針對晶圓龍頭大廠公布10月營收2432億元，年增15.7%，孫傳恕表示，該數據反映出晶圓龍頭大廠近期釋出智慧型手機與PC等終端需求已趨穩的趨勢，獲利下修已結束，預期兩大族群庫存回補需求將延續至明年第一季，有利於產業整體向上。

另外，孫傳恕分析，AI server供應鏈的市場展望同步看升，特別是全球GPU需求持續成長，預料缺貨潮將延續至明年上半年，並未大幅受到美中禁令影響，輝達業績暢旺有利於相關供應鏈股價表現，預料關鍵供應鏈廠商今年獲利有望繳出雙位數成長，且對於AI族群投資信心具有正面幫助。

孫傳恕認為，看好2024年仍為科技族群勝過傳產的獲利成長，不妨聚焦2024年成長股及中長線科技趨勢受惠次產業作佈局，包括AI持股汰弱留強，同時亦可留意產業落底的IC設計族群及記憶體；傳產則以紡織、成衣、生技等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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