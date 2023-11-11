跟進馬、韓接受全民調？侯友宜未鬆口、朱立倫要看三個比
國民黨總統參選人侯友宜今（10）日行程滿滿，在高屏一連參加4場立委參選人的競選總部成立大會，對於前總統馬英九呼籲採全民調連前高雄市長韓國瑜也表示高度支持與贊同，對此，侯友宜並未明確回應，朱立倫則說國民黨和民眾黨的協商從來沒有中斷過，現在共同目標都是全民調，最重要的差異只是針對三個比，對比、互比跟占比的問題正在討論中。
記者鄭婷襄／高雄報導
侯友宜今日被問到是否支持全民調，侯友宜表示，目前已經政黨協商，國民黨提出德國式的全民調方式，大家都可以討論，對於韓國瑜、部分縣市首長都表態支持全民調，是否感覺被突襲，侯友宜說，大家都非常關心這場選舉，兩黨在協商的過程中，大家都是期待越快越好，共同並肩作戰。
對於外傳馬辦提出構想有跟侯辦連絡卻沒連繫上，侯友宜也澄清，馬總統跟他的聯繫、溝通都不會有多大問題，也感謝在這段時間，在選舉的造勢場合為他加油打氣，尤其很多的政策，像核電政策大家都有共同方向。
國民黨黨主席朱立倫則表示，國民黨和民眾黨的協商從來沒有中斷過，還在持續的進行，我們現在共同的想法都是以全民調的方式，那真正討論的重點是三個比，就是有關對比、互比跟占比的問題，他跟柯主席會秉持一切以台灣人民的福祉作為最重要的依歸，一切以大我為最重要的目標，然後最後能夠推出最強的組合。
朱立倫強調，希望這一次能創造台灣民主的第三波新的政治，透過這樣子的政黨合作，將來能夠成為一個聯合政府，這是一個共同的目標、共同的理想，現在已經完成了絕大部分，希望在最後的階段就秉持這樣的信心跟決心，一切以台灣人民的福祉為最重要的考量，把個人放小一點，把大我放大一點。