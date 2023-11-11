AI發展、遠距工作、裁員 外媒列舉「馬斯克、黃仁勳」思想差異
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），近年都是在國際商業及高科技領域頗負盛名的人物，近日有美國商業雜誌以AI人工智慧為切入點，分析2人的不同之處，包括對AI發展的樂觀與否，以及遠距工作、大規模裁員的看法。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《財星》（FORTUNE）雜誌報導，馬斯克9日在英國舉辦的人工智慧安全峰會表示，總有一天AI會讓所有人類不再需要工作，具備最具顛覆性的力量，並讓人類需要致力於尋找生活的意義，看法較為審慎悲觀；相較之下，黃仁勳數週前接受《Acquired Podcast》專訪時卻表示，儘管真的有人會因為AI失去工作，但AI也可能創造出更多就業機會，因為生產力會帶來繁榮，讓企業取得成功後，選擇雇用更多員工，進而將業務擴展至更多的領域，在開發上更多集思廣益。
在遠距工作方面，馬斯克是出了名不喜歡員工不進辦公室，認為遠距工作的職員會假裝在工作，所以新冠疫情一解封，就立刻要求員工重返辦公室，但對黃仁勳而言，職員如何選擇混合式工作環境他都接受。
至於裁員問題，報導提到，馬斯克自從去年年底收購社群平台X（前稱推特）以後，就大舉裁撤員工，比例之高，引發全球關注，還因福利制度和解雇方式等問題面臨法律訴訟；不過，輝達卻避免了科技業最常見的大規模裁員。
黃仁勳聲稱，今天他所擔憂的事情和成立公司之初時一樣，就是有沒有令員工感到失望，很多人之所以會選擇加入，是因為他們選擇相信老闆引領的希望與夢想並奉為圭臬，老闆也希望員工能有好的生活，一起建立起一間偉大的企業。