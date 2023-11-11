上野樹里旋風來台灣見影迷 宣傳主演電影《鄰人X：謎樣的女子》
日本電影《鄰人X：謎樣的女子》改編自作家Ayako Pallus的同名小說，找來導演熊澤尚人執導，集結上野樹里、林遣都、黃姵嘉、野村周平等台、日演員共同演出；上野樹里為了作品，今（11）日光棍節也宣布將於12月8日訪台與影迷見面。
記者陳雅蘭／綜合報導
《鄰人X：謎樣的女子》是上野樹里睽違7年再次擔綱主演的電影作品，為了宣傳本片，她將於12月與導演熊澤尚人旋風訪台會粉絲，12月8日、12月9日分別在松仁威秀影城、京站威秀影城舉辦《鄰人X：謎樣的女子》特別放映暨映後見面會，與台灣粉絲面對面分享這部充滿懸疑、省思的非普通愛情電影。兩場見面會門票11月15日中午12點在「OPENTIX兩廳院文化生活網」開賣。
上野樹里在《鄰人X：謎樣的女子》中飾演一名擁有高學歷，但因不擅交際而選擇過著深居簡出、靠著打兩份工維生的單身女子。因為被懷疑是「外星難民X」，而被飾演周刊記者的林遣都盯上，開啟一段複雜、難解的愛情難題。兩人之間從搖擺不定、相互猜忌到接納彼此的過程，也是全片重要看點之一。
上野樹里分享決定參演本片的原因，「疫情之後，人們戴上口罩，看不見彼此的臉，又或是為了該不該施打疫苗的問題，人與人之間的關係變得緊張。隨著社群媒體日益發達，有時很難看清人們真實的面貌。因此，我決定參與這部電影的演出，因為我認為這部電影能傳達出以自己的方式生活，遇到理解自己的人，而不在這個時代隨波逐流的重要性。」《鄰人X：謎樣的女子》12月15日在台上映。
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