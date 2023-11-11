MLB／Bellinger新東家可能是洋基或小熊！巨人將是最大黑馬
前大聯盟國聯MVP Cody Bellinger，在本季打出回春表現，隨著自由市場開啟，也在4日宣布正式拒絕執行合約中，與芝加哥小熊的共同選擇權投入自由市場尋求大約，根據大聯盟記者Jon Heyman在10日透露，Cody Bellinger在自由市場最有可能加盟的球隊為小熊、紐約洋基與舊金山巨人，但眾多美媒則認為舊金山巨人將是這場爭奪戰的黑馬。
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Heyman在《MLB.com》節目中表示，洋基本季將大谷翔平、Juan Soto、Cody Bellinger視為今年自由市場上將拿下的3個潛在目標，目前最新消息指出Cody Bellinger的新東家將在小熊與洋基之間誕生。
其中《ESPN》記者Jeff Passan與Buster Olney就認為舊金山巨人將是這場爭奪戰的黑馬，巨人在去年爭取Aaron Judge與Carlos Correa的爭奪戰鎩羽而歸，在本季休賽期勢必會在自由市場以銀彈攻勢追求一位全明星等級的球員。
Bellinger本季表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名。
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