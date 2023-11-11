與網友相約旅館！他洗完澡出來瞬間傻眼 3000元被摸走還慘遭封鎖
今年10月間，33歲的羅姓男子透過交友軟體，認識43歲的楊姓男子，之後雙方約好到北市西門町某商旅約會，未料羅男在洗澡時，見到楊男意圖趁機行竊財物，準備偷取羅男褲子口袋內的3000元現金，羅男隨即出聲示警，本以為楊男被識破後就不敢行竊，沒想到楊男依舊偷取現金後落跑。羅男隨即報警處理，警方將楊男逮捕到案，但楊男矢口否認有行竊，最後仍被警方依法移送地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，羅男透過交友軟體結識楊男，雙方相約西門町某商旅約會，豈料羅男於房間內洗澡時，瞥見楊男拿起他的褲子，欲偷取口袋內現金3000元，羅男本以為示警之後，楊男就不敢偷竊，未料走出浴室後，楊男已離開現場，口袋內的現金也不翼而飛，聯繫楊男才發現已遭封鎖，羅男便立即通報警方。
警方調閱監視器畫面，發現楊男與羅男進入房間後，約30分鐘後楊男獨自離去，之後循線逮捕楊男到案，雖然楊男否認有偷取現金，但仍被依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。對此警方也呼籲，近來常見因網路交友遇到詐騙、失竊等案例，民眾應留意虛擬世界真假難辨，如遇到可疑狀況，可撥打110報案專線尋求警方協助，避免人財兩失。
※【NOWnews 今日新聞
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