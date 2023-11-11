聯袂退役軍官　李柏毅黃捷劉世芳齊喊國防自主

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉世芳表示，台灣一直以來面對境外勢力威脅，國軍站在第一線保家衛國，在潛艦國造的過程卻遭遇亂流。國民黨因為個人私利，刪除、凍結潛艦預算，就連無黨無派的海軍英雄黃曙光都受到攻擊。今天到新濱營區就是要表達對海軍、對潛艦國造、對黃曙光的支持。
李柏毅認為，近期在海鯤號下水典禮後，國人開始對於國防與海軍狀況更為關心。台灣從來不主動挑起戰爭，但面對中國始終不放棄武統，擁有整備完善的軍事防衛能力相當重要，任何阻擋國軍備戰的力量，都是在削弱自我防衛量能。
李柏毅強調，如果當年不是國民黨將潛艦軍購預算案退回程序委員會多達69次，我國早已取得8艘柴電潛艦防衛台灣。近年蔡英文政府著手潛艦國造計畫，卻又頻頻遭到藍營阻擋。
李柏毅指出，國民黨擋國防預算、擋潛艦國造，就連最近魚叉飛彈系統營區設置在左營、雲林都反對，想盡理由阻撓我國國防發展，無疑是要台灣以赤手空拳面對中共威脅，這種「投降」心態，令人台灣人民無法接受。今天大家穿上「挺國防、挺海鯤」的T恤，就是要做國軍弟兄的後盾，要支持國防自主、支持潛艦國造。
黃捷也表示，新濱營區位於自己的選區，今天看見許多民眾來參觀新型國造艦玉山軍艦、塔江軍艦及快速佈雷艇等裝備，代表國人對於軍事設施相當有興趣、有信心，也希望未來能進一步提升軍事能量與國防意識。她強調，潛艦國造有必要也非常重要，且備戰才能止戰是全台國人的共識。
黃捷認為，台灣需要在立法院最前線，願意支持國防預算、願意用實際行動捍衛國防自主的立法委員，也請大家一定要給自己和李柏毅支持，讓兩人前進立法院，守護台灣國防。
海軍軍官退伍的陳上校表示，身為退役軍官，自己絕對支持潛艦國造、支持國防自主，且從最近國際上的戰爭來看，如果沒有自主的國防，要如何保衛我們的人民和家園。