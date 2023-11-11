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聯袂退役軍官　李柏毅黃捷劉世芳齊喊國防自主

▲高市立委候選人李柏毅、黃捷和立委劉世芳今天與現場更與多位身穿「挺國防、 挺海鯤」T恤的退役同袍，在新濱營區外齊聲「支持潛艦國造、支持國防自主」（圖／南方問政辦公室提供）
▲高市立委候選人李柏毅、黃捷和立委劉世芳今天與現場更與多位身穿「挺國防、 挺海鯤」T恤的退役同袍，在新濱營區外齊聲「支持潛艦國造、支持國防自主」（圖／南方問政辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市立委候選人李柏毅、黃捷和立委劉世芳今(11)日與現場更與多位身穿「挺國防、 挺海鯤」T恤的軍官退役同袍，在海軍新濱營區外齊聲喊話「支持潛艦國造、支持國防自主」聯袂出席國防知性之旅活動，李柏毅表示，左營許多國軍弟兄及家眷私下都向他表達對國民黨的不滿，要自己一定要站出來發聲。

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為強化全民國防，今年度最後一場營區開放活動，今天在海軍新濱碼頭登場，亮點為首度開放「國艦國造」的玉山艦、塔江艦、快速布雷艇供民眾登艦參觀，同時岸上則有巡飛彈、紅雀三等新型無人機陳展。邀請國人朋友一起參觀新型國造艦艇與武器裝備陳展，以凝聚民眾向心力，激發全民國防意識，提升全民防衛力量。

劉世芳表示，台灣一直以來面對境外勢力威脅，國軍站在第一線保家衛國，在潛艦國造的過程卻遭遇亂流。國民黨因為個人私利，刪除、凍結潛艦預算，就連無黨無派的海軍英雄黃曙光都受到攻擊。今天到新濱營區就是要表達對海軍、對潛艦國造、對黃曙光的支持。

李柏毅認為，近期在海鯤號下水典禮後，國人開始對於國防與海軍狀況更為關心。台灣從來不主動挑起戰爭，但面對中國始終不放棄武統，擁有整備完善的軍事防衛能力相當重要，任何阻擋國軍備戰的力量，都是在削弱自我防衛量能。

李柏毅強調，如果當年不是國民黨將潛艦軍購預算案退回程序委員會多達69次，我國早已取得8艘柴電潛艦防衛台灣。近年蔡英文政府著手潛艦國造計畫，卻又頻頻遭到藍營阻擋。

李柏毅指出，國民黨擋國防預算、擋潛艦國造，就連最近魚叉飛彈系統營區設置在左營、雲林都反對，想盡理由阻撓我國國防發展，無疑是要台灣以赤手空拳面對中共威脅，這種「投降」心態，令人台灣人民無法接受。今天大家穿上「挺國防、挺海鯤」的T恤，就是要做國軍弟兄的後盾，要支持國防自主、支持潛艦國造。

黃捷也表示，新濱營區位於自己的選區，今天看見許多民眾來參觀新型國造艦玉山軍艦、塔江軍艦及快速佈雷艇等裝備，代表國人對於軍事設施相當有興趣、有信心，也希望未來能進一步提升軍事能量與國防意識。她強調，潛艦國造有必要也非常重要，且備戰才能止戰是全台國人的共識。

黃捷認為，台灣需要在立法院最前線，願意支持國防預算、願意用實際行動捍衛國防自主的立法委員，也請大家一定要給自己和李柏毅支持，讓兩人前進立法院，守護台灣國防。

海軍軍官退伍的陳上校表示，身為退役軍官，自己絕對支持潛艦國造、支持國防自主，且從最近國際上的戰爭來看，如果沒有自主的國防，要如何保衛我們的人民和家園。

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