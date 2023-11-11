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電商雙11購物節起跑！台北市刑大呼籲：慎防一頁式網購詐騙

▲台北市刑警大隊今天表示，電商雙11購物節起跑，經分析詐騙集團會在LINE等社群平台，以熱門商品及低價限時限量為噱頭，散布大量一頁式詐騙廣告，防詐騙資訊可至165官網查詢。（示意圖／取自pixabay）
▲台北市刑警大隊今天表示，電商雙11購物節起跑，經分析詐騙集團會在LINE等社群平台，以熱門商品及低價限時限量為噱頭，散布大量一頁式詐騙廣告，防詐騙資訊可至165官網查詢。（示意圖／取自pixabay）

中央社

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市刑警大隊今天表示，電商雙11購物節起跑，經分析詐騙集團會在LINE等社群平台，以熱門商品及低價限時限量為噱頭，散布大量一頁式詐騙廣告，防詐騙資訊可至165官網查詢。

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台北市刑事警察大隊發布新聞資料指出，雙11購物節在各大電商起跑，分析詐騙集團手法，歹徒會以時下熱門商品設一頁式廣告，再搭配限時限量及明顯低於市場行情的售價標題，吸引民眾點擊。

此外，詐騙集團會以貨到付款或信用卡支付為主，民眾不慎誤入陷阱，會遇到賣家消失或收到與廣告相差甚遠商品，甚至信用卡遭盜刷等狀況。

警方指出，一頁式廣告詐騙特徵包含網頁上無公司地址、客服電話，僅電子信箱或通訊軟體帳號，網頁大多為粗糙不精美或夾雜簡體字，售價明顯低於市場行情，常以限時或倒數方式吸引消費者，廣告底下留言都無負評，僅能以貨到付款或信用卡刷卡付款。

北市刑大表示，目前常見6大詐騙手法，包含假投資、假網拍、解除分期付款、假愛情交友、猜猜我是誰、假冒檢警；長輩若要網購營養品、保健食品，應選擇評價良好，具第三方支付機制的網購平台下標，勿利用臉書（Facebook）、LINE私下交易，才能確保交易安全，避開詐騙陷阱。

台北市大同警分局也發布新聞資料指出，假網拍詐騙案在大同區被列為高發詐騙手法，分析後共2大類，包含假網路拍賣、網購詐騙，估11月過後案件數會增加。

警方表示，除假網拍詐騙案，假買家詐騙案近期也增加，許多知名購物平台出現賣家遭詐騙案例，經分析手法，歹徒透過帳戶認證、解除ATM設定或簽署金流協定等話術，讓賣家卸下戒心，後續要求點入相關連結及匯款，等賣家發現財損後，才驚覺受騙。

警方指出，網拍賣家不要加入來源不明的LINE客服，或點擊釣魚網址連結及提供個資，避免個資外洩受騙。相關防詐騙手法，可撥165專線或至165官網查詢。（編輯：戴光育）

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