台灣大賽／樂天桃猿3勝2敗聽牌歷史封王率100%！有望連兩輪下剋上
中華職棒34年台灣大賽，在昨（11日）G5打完，系列賽由樂天桃猿以3勝2敗優勢領先味全龍，根據中華職棒官方統計，過往率先拿下3勝2敗的球隊，奪冠率為70.59％，而樂天桃猿隊史在取得3勝2敗聽牌優勢時，奪冠率為百分之百，此外若是桃猿順利封王除了在今年連兩輪下剋上，更將成為中職史上第二支沒拿到季冠軍卻封王的球隊。
記者張志宇/綜合報導
中職在去年球季將季後賽改制為固定兩輪制，新增1張外卡門票，並給予兩支季冠軍外戰績最佳球隊進到季後賽，去年由味全龍隊拿到，在挑戰賽中以1勝3敗遭中信兄弟隊淘汰，第二年由猿隊先在挑戰賽橫掃統一7-ELEVEn獅，目前又在台灣大賽取得3勝2敗聽牌優勢，將有望完成連兩輪「下剋上」。
回顧中職歷史，聯盟僅在1998、99年使用單一賽季，其餘31年的總冠軍，有9冠為上半季冠軍拿下、14冠為下半季球隊拿下，以及7冠包辦上下半季冠軍，僅2007年獅隊未取季冠軍卻成最終總冠軍，當年獅隊以全年戰績第一拿到季後賽門票，便在季後賽接連淘汰誠泰與La New熊封王。
桃猿在本季季後賽先在挑戰賽對獅隊豪取3連勝、以3勝1敗（含獅隊保底1勝）淘汰上半季冠軍，來到總冠軍賽面對全年戰績最佳、下半季冠軍龍隊，在昨（10日）G5以11:0獲勝後，目前系列賽取得3勝2敗優勢，將有望在今晚（11日）封王。
更多最多中職熱門新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁