雙11超商霜淇淋「買1送1」！全家PABLO聯名買2送1 哈根達斯3送2
今（11）日歡慶雙11購物節！7-11、全家、COLD STONE紛紛推出冰品優惠，包括7-11有霜淇淋買1送1，以及COLD STONE 大杯冰淇淋買1送1；全家聯名起司甜點名店PABLO的新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」也有買2送1優惠，門市哈根達斯迷你杯/雪糕之指定商品同價位買3送2，單筆滿10件還可以兌換限量保冷袋或法式陶瓷馬克杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
📍全家｜即起至11月12日
◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
最新口味攜手起司甜點名店PABLO「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口濃郁起司香，尾韻以咖啡風味收尾，多層次口感，再搭配吸睛黑色餅皮，嚐起來口感偏甜，起司味比咖啡更加突出，濃郁係美食超適合秋天，快趁優惠嚐鮮新口味。
◾哈根達斯買3送2（原價依品項不同有差異，相當於近6折優惠）
除了有熱銷基本款的草莓、抹茶、淇淋巧酥外，還有近期新推出的抹茶紅豆麻糬、黑糖黃豆粉麻糬冰淇淋迷你杯通通有，最低5件只要387元，另外單筆滿10件還可以兌換限量保冷袋或法式陶瓷馬克杯。
📍7-ELEVEN｜即起至11月12日
◾icash Pay購買霜淇淋買1送1（不與其他優惠併用）
◾CITY系列飲品、常溫飲品、冷藏飲品、冰品(含思樂冰、7-ELEVEN酷聖石複合店)、啤酒(含酒BAR)、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、健美、寵物食品共12大類別指定商品，滿2件79折、滿4件75折
📍COLD STONE｜即起至11月16日
◾購買大杯冰淇淋，享同size冰淇淋買1送1（不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項）