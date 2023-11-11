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雙11超商霜淇淋「買1送1」！全家PABLO聯名買2送1　哈根達斯3送2

▲歡慶雙11購物節！7-11霜淇淋買1送1優惠、全家PABLO聯名新口味買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲歡慶雙11購物節！7-11霜淇淋買1送1優惠、全家PABLO聯名新口味買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（11）日歡慶雙11購物節！7-11、全家、COLD STONE紛紛推出冰品優惠，包括7-11有霜淇淋買1送1，以及COLD STONE 大杯冰淇淋買1送1；全家聯名起司甜點名店PABLO的新口味「咖啡起司歐蕾霜淇淋」也有買2送1優惠，門市哈根達斯迷你杯/雪糕之指定商品同價位買3送2，單筆滿10件還可以兌換限量保冷袋或法式陶瓷馬克杯。

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📍全家｜即起至11月12日

◾霜淇淋不限口味買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）

最新口味攜手起司甜點名店PABLO「咖啡起司歐蕾霜淇淋」，入口濃郁起司香，尾韻以咖啡風味收尾，多層次口感，再搭配吸睛黑色餅皮，嚐起來口感偏甜，起司味比咖啡更加突出，濃郁係美食超適合秋天，快趁優惠嚐鮮新口味。

◾哈根達斯買3送2（原價依品項不同有差異，相當於近6折優惠）

除了有熱銷基本款的草莓、抹茶、淇淋巧酥外，還有近期新推出的抹茶紅豆麻糬、黑糖黃豆粉麻糬冰淇淋迷你杯通通有，最低5件只要387元，另外單筆滿10件還可以兌換限量保冷袋或法式陶瓷馬克杯。

▲哈根達斯迷你杯、雪糕指定商品同價位買3送2。（圖／業者提供）
▲哈根達斯迷你杯、雪糕指定商品買3送2。（圖／業者提供）
📍7-ELEVEN｜即起至11月12日

◾icash Pay購買霜淇淋買1送1（不與其他優惠併用）

◾CITY系列飲品、常溫飲品、冷藏飲品、冰品(含思樂冰、7-ELEVEN酷聖石複合店)、啤酒(含酒BAR)、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、健美、寵物食品共12大類別指定商品，滿2件79折、滿4件75折

📍COLD STONE｜即起至11月16日

◾購買大杯冰淇淋，享同size冰淇淋買1送1（不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項）

▲（圖／業者提供）
▲COLD STONE雙11限定，購買大杯冰淇淋，享同size冰淇淋買1送1。（圖／COLD STONE提供）

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