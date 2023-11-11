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他無胸痛健檢卻發現嚴重心血管阻塞　「1024切電腦斷層」心臟檢查再升級

▲他無胸痛健檢卻發現嚴重心血管阻塞　「1024切電腦斷層」心臟檢查再升級
▲他無胸痛健檢卻發現嚴重心血管阻塞　「1024切電腦斷層」心臟檢查再升級

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】70歲林先生本身並無胸痛症狀，但經子女於健檢中心安排1024切心臟血管斷層掃描，竟意外發現心血管有嚴重阻塞。隨即安排林先生進一步做心導管血管攝影，確認斷層影像與心導管影像高度一致，血管狹窄處只剩一絲血流可以通過。所幸，經心導管血管支架手術後，原本嚴重阻塞處已順利打通。

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1024切電腦斷層　準確偵測心血管

安南醫院心臟內科醫師黃成偉表示，1024切電腦斷層的檢查過程快速、無痛、非侵入性，可準確偵測心臟血管是否有嚴重阻塞，適用於早期發現心臟疾病的病變。其利用X光成像技術，不需穿刺血管，即可清晰觀察心臟血管，有助於評估冠狀動脈心臟病的發生率、狹窄及阻塞程度。

黃成偉醫師強調，心血管疾病為猝死最常見原因，部分患者甚至在病發前沒有症狀。有鑑於心臟是個不停跳動的器官，若以切數較低的CT（電腦斷層）檢查方式，常會因影像模糊而誤判血管嚴重程度。要精準檢查心臟血管是否有嚴重阻塞，往往需要再進一步執行侵入性的心導管血管攝影評估。

完成心臟檢查　降低心律不整

若採全心臟1024切心臟血管電腦斷層，可以覆蓋掃描整顆心臟，且「一下心跳」的時間就能完成心臟檢查，降低因心律不穩定引起移動假影干擾，並以低輻射劑量便能完成檢查及組成高解析影像。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59855

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