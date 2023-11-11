臭蟲危機引發恐慌情緒 港媒曝：基層「劏房戶」早已受害多時
肆虐法國、英國的「臭蟲」（Bed bugs，也稱床蝨）危機，近期已從歐洲擴散至韓國，連鄰近的香港也傳出災情，一時人心惶惶，網路上出現不少民眾爭相分享可疑蟲類的照片，著急詢問是否為臭蟲。不過有香港媒體近日就報導，臭蟲的問題在許多「劏房戶」的生活中，早已司空見慣，因為居住環境惡劣，長年飽受叮咬之苦。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，其實臭蟲問題在香港部份人口密度高的地區不時會發生，很多住在狹小、陰暗「劏房」的住戶已被臭蟲困擾多時。有劏房居民受訪時表示根本抓不完，經常被咬到腳上都是傷痕，抓到破皮。
1位與14歲兒子租住九龍城區劏房近3年的馬姓女子向《香港01》透露，劏房夏天、雨季，外牆都會滲水並導致室內發霉，加上空間狹小，家中臭蟲叢生，一直乖巧聽話的兒子甚至因此出現抑鬱症狀，經常抓頭皮、抓全身，覺也睡不好，需要長期服用安眠藥。用過不同方式想滅蟲，並請過4次專業除蟲公司，但都無法杜絕蟲患：「整間房成天在滅蟲，搞到人都渾渾噩噩。」
香港社區組織協會副主任施麗珊則表示，臭蟲問題在籠屋、劏房、板間房尤為普遍，這些單位環境狹小、悶熱且衛生條件差劣，容易出現臭蟲，即使住戶努力維持自家整潔，也可能有臭蟲從同屋鄰舍的房間傳入，難以避免。曾有租客為清理臭蟲，必須丟棄整屋物品，更因害怕臭蟲而拒絕接受床褥捐贈，建議政府資助基層市民，聘請專業團隊幫助滅蟲，並限制劏房分割間數，還給租戶一個起碼的居住品質。