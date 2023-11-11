肺癌成「癌王」！有症狀就晚了　末期存活率1成：醫籲1動作揪禍首

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邱昭華表示，有多項研究證明LDCT可降低肺癌死亡率約20%，也奠定LDCT在肺癌篩檢的角色，許多國家將其納為全國性癌症篩檢計劃一部分，台灣則是在2022年7月正式將LDCT肺癌篩檢納入國家政策，並編列公費補助，適用對象為具肺癌家族史者，包括50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌，與50到74歲且吸菸史超過30包年的重度吸菸者 (1天吸1包菸超過 30年，或1天吸2包菸累積超過15年，即超過30包年)。
不過邱昭華也說，LDCT肺癌篩檢仍然有些缺點，最常見的批評是偽陽性率偏高，這會導致受檢者過度焦慮，也可能造成不必要的侵入性檢查，這對非吸菸者可能更明顯，因為LDCT影像常發現毛玻璃樣的肺結節，而之前曾有研究顯示，這類結節約有10%到20%最終會長大，其中一些會變成真正的侵襲性惡性腫瘤，但目前仍無有效工具可預測肺結節發展，有待醫界進一步研究。
根據有效證據，目前建議重度吸菸者、具一等親肺癌家族史民眾應定期接受LDCT肺癌篩檢，對其他肺癌高危險群，例如吸菸量較低、有石綿及氡暴露、高度煮食油煙暴露，及有二、三等親肺癌家族史等，則還無法給予明確建議，只能由個別和醫師討論後共同決定是否接受LDCT肺癌篩檢，討論內容不只限於可能得到的好處，也必須了解需要付出的代價，例如費用、輻射劑量、偽陽性造成的焦慮等。
邱昭華指出，由於LDCT檢查很容易發現無害的微小肺結節，通常只需定期追蹤檢查即可，若檢查前能了解此特性，事後多能免去擔心、焦慮，或接受不必要的過度侵入性檢查或手術。
🔴低劑量電腦斷層掃描注意事項：
📌檢查前不需禁食。
📌檢查前將觀看肺癌篩檢衛教影片，並由醫療團隊確實告知篩檢目的、可能風險、篩檢後流程及配合事項等。
📌檢查不用施打顯影劑，過程不用5分鐘，且輻射量僅為電腦斷層掃描1/5，民眾只需平躺在掃描儀器床上，配合醫事放射師指示深呼吸後閉氣即可完成。
📌篩檢後影像將交由放射診斷科醫師判別，若未發現可疑結節，院方會寄送報告通知篩檢結果；若有疑似異常的病灶，院方將於6週內聯繫民眾回原篩檢醫院，由胸腔科醫師當面解釋報告，並叮囑後續應持續追蹤或採取確診程序。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！