王力宏大馬開唱！雙聲道分飾兩角 一走下台秒被包圍無法動
「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會馬來西亞站，昨（10）日起一連兩天在雲頂的雲星劇場舉行，門票於9月開賣時就完售。王力宏特別為馬來西亞場次的演唱會準備了不同歌單，還一人分飾兩角，以中文、粵語雙聲演唱〈好心分手〉，而現場歌迷超級熱情，他一走下台與歌迷近距離互動，隨即被包圍住，讓他只能不斷延長待在台下的時間。
記者吳雨婕／綜合報導
王力宏在馬來西亞的演唱會以歌曲〈蓋世英雄〉開場，展現王者氣勢。除了中文以外，王力宏特別用馬來西亞文、英文，與馬來西亞的觀眾打招呼。現場除了馬來西亞當地的觀眾，也有許多從世界各地飛來支持王力宏的歌迷，其中不少更是從美國拉斯維加斯站就開始一路追隨。4年沒有來馬來西亞演唱的王力宏說：「音樂讓我們如此了解彼此，讓我們知道自己不是只有一個人，繼續唱我們的歌，讓感動一輩子都記得。」
為了馬來西亞的演唱會，王力宏特別選唱馬來西亞名曲〈Getaran Jiwa〉（〈震撼靈魂〉），歌曲描述藉由旋律與歌詞，歌者與聽者會有心靈感應，音樂可以震撼靈魂，歌詞與旋律是永不凋謝花，永恆綻放。此外，王力宏也為馬來西亞站特別準備了〈好心分手〉、〈愛錯〉、〈花田錯〉、〈心・跳〉等與其他場次不同的歌曲，其中〈好心分手〉本是中文、粵語男女對唱，現場王力宏一人分飾兩角，用中文、粵語雙聲驚喜演唱，現場驚呼喝采聲與掌聲不斷，王力宏也走下觀眾席與歌迷互動，歌迷紛紛圍過來要與力宏拍照、握手，讓他幾乎無法走動，需要數度延長在台下的時間。