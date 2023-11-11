LOL世界賽／4強LPL內戰上演！WBG、BLG勢均力敵　中路是勝負關鍵

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魚丸分析，BLG 為了應對本次世界賽版本，幾乎每位隊員都有硬練版本強勢角色，例如上路 Bin 的藍寶，以及下路 ELK 選出自己本身不擅長的前期 AD 英雄，在8強賽時，BLG 硬是選出符合版本角色，剛好又遇到 GEN.G 在 BP 上錯誤百出，因此進入4強行列，但當遇到同賽區，較熟悉彼此的 WBG 時，這樣硬選自身較不熟悉角色的策略，較難佔得優勢。
翻開兩隊在 LPL 夏季例行賽紀錄，WBG 僅在 BLG 手中拿下2個小分，BO賽事皆未取勝，世界賽中，WBG 交手的隊伍強度也比 BLG 弱上不少，不過考量現階段兩對角色池的選擇，魚丸直覺認為 WBG 能拿下本場比賽。
WBG、BLG 上下路慢慢發育 中路線權將左右戰局
提及兩隊本場對戰的關鍵對位，魚丸認為中路的 Xiaohu 和 Yagao 將是左右戰局關鍵，首先，上路部分 WBG 只要將 Bin 的賈克斯封鎖後，靠著今年狀態回春的 TheShy 穩穩對線，在前中期對遊戲的影響力不大，而下路部分，兩隊雙人線皆不是打線特別強悍的組合，預期很可能一起選後期大AD搭配軟輔對農，包括亞菲利歐、婕莉、吉茵珂絲，睿娜妲、米里歐、露璐等。
因此當軟輔回歸，開團的重擔來到打野身上時，兩邊的中路如何讓打野過得更舒服就將成為關鍵， Xiaohu 和 Yagao 已經是賽場上的老對手，魚丸指出，Yagao 本身打線就不強，而 Xiaohu 雖然有退化的情況，但主要是打到其它賽區時較會軟手，面對同賽區的 Yagao，預期應該要掌握線權。
此外， BLG 打野 Xun 相較於 WBG 打野 Weiwei ，整體進攻性較強，若 Xiaohu 真的無法壓制住 Yagao ，就很容易拖累 Weiwei，總結來說，在上下兩路不太可能出現單方面被打穿的情況下，哪隊的中野能取得優勢，就能將領先輻射到其它路線，進而影響整場遊戲甚至是整個系列賽。