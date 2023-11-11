違規助中國人士入台！立法院科員判刑3年2月　最高院駁回上訴定讞

我是廣告 請繼續往下閱讀
林男於審理時辯稱，他未收受集團交付的代辦費用等報酬，但法官依據林男公務電腦的立法委員辦公室信件等，認定林男違反台灣地區與大陸地區人民關係條例事證明確。
一審認為，林男明知奕智博集團以不實事項非法申請中國人士入境，卻為謀私利，仍參與集團犯行並以向立委陳情方式協助，且引進的部分中國人士在台從事非法賭博、洗錢，對台灣國安已造成一定影響、威脅，所為顯不可採。
合議庭審酌，林男犯後否認犯行，依違反圖利使大陸地區人民非法進入台灣罪，判處有期徒刑3年6月，並沒收全數犯罪所得。
案經上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。林男上訴主張，動機是出於為民服務，非誘發國安危機，也未參與申請入台流程，僅是遞交陳情書，代向行政機關陳情，參與此案程度非深，請求依刑法第59條規定減刑。
二審認為，林男參與此案程度，高於集團其他受僱員工，所獲報酬遠高於法定規費，難認出於為民服務，且由他協助引進的部分中國人在台犯罪，危害台灣的安定與法秩序，審酌他改口認罪並繳回全數犯罪所得，改判刑3年2月。
林男不服判決，上訴三審，最高法院認為原審判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴而定讞。
林男涉案，立法院將林男移送懲戒。懲戒法院判決林男休職2年。二審去年駁回上訴，全案確定。（編輯：戴光育）