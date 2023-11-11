中市六選區立委選舉　蔡英文：關鍵中的關鍵

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蔡英文特別說，台中是這次選舉的重點所在，上午台中三個立委選區的行程，中六選區更是關鍵中的關鍵，是這次國會過半主要的席次，一定要讓江肇國接棒黃國書。她也特別感謝，在兩次總統大選，台中東、南、中、西區都給了自己接近6成的得票率。
蔡英文說，台灣近年積極投資國防產業，位於台中的漢翔公司替台灣製作高級教練機，目前已交貨21架，更要在台中建 F16戰鬥機的維修中心。她也提到，目前民調最高的「國造潛艦」，前幾任總統都想要做，最終在自己任內完成這項目標，代表國人也認同要加強國防，不是為了戰爭，而是要確保和平。並強調這是讓世界看到國人有決心要防衛自己，有決心要保護自己的國家，就值得全世界來共同保護。
蔡英文指出，近年縱使受疫情等國際局勢影響，台灣都能一關一關的過。在推動基礎建設下，台灣的GDP更是從自己剛上任時17.5兆元，今年預估可突破23兆元，國際競爭力排名更到了第6名。
她也說，台灣在世界的發展更顯重要，尤其台中擁有完整的精密機械產業及半導體生態系，是台灣產業的重鎮所在。經濟的發展也讓世界看見台灣，在國際上的評等中，台灣民主從自己上一任有改進空間，到現在台灣民主已是「接近完美的民主」。
黃國書表示，針對目前藍白合，講了那麼久都已經變「藍白拖」。他認為，藍、白兩黨之間目標立場不明，完全沒有說要如何顧好台灣，只說要下架執政黨，這並不是對選民及國家發展負責任的態度。他也說，江肇國和黃國書兩人都有「國」，希望大家能支持與自己「同一國」的江肇國，讓江肇國成功接棒，是最佳的人選。
江肇國強調，過去黃國書競選立委時，只要總統來一次，民調和地方鄉親的支持度就會「有感上升」，這次要在總統面前展現2024的選舉，中六選區總統、立委都要過關的決心。
他也說，中六的立委自林佳龍拿下後一直到黃國書，都是立法院問政最優秀的立委，並期盼，自己是議會媒體評鑑第一名的議員，未來接棒黃國書一樣要做國會第一名的立委。