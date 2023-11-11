雙11優惠出包！1780元馬卡龍錯標成300 廠商認賠6萬多顆：會出貨
雙11購物節戰火燃起，各大電商、小店紛紛祭出優惠價格，希望能夠獲得消費者青睞脫穎而出。不過就有甜點店忙中出錯，原價1800元的20入馬卡龍，原本要祭出1780元優惠價，結果標錯成300元，發現價格錯誤後，廠商先是緊急將訂單全部取消，而店家也宣布「絕對會出貨所有訂單」，認賠3千多盒，共6萬顆馬卡龍。
記者潘毅／綜合報導
高雄「HERSTON 海斯頓法式甜點工作室」以手工的馬卡龍闖出知名度，今（11）日在LINE禮物推出限定優惠，結果沒想到意外將20入馬卡龍禮盒標錯價格，從原價1800元直接變為300元，引爆大批消費者下訂搶購。廠商隨即發現錯誤，在今（11）日11點左右，陸續有消費者接到被取消訂單的通知，抱怨連連，店家也湧入大批一星評價。
對此，當事店家HERSTON 海斯頓法式甜點工作室也緊急發出聲明，表示LINE禮物的商品標錯價格：「請大家各位放心，我會負起責任的，恐龍扛狼恐龍，扛起來唷」。並詳細說明，LINE禮物後台訂單會先全部取消，有訂購的消費者，請截圖訂單數量資訊，以及收件人姓名電話地址，寄信到 herston1990@gmail.com，會再提供匯款帳號，「一樣20入馬卡龍禮盒，300元/盒，含運上車出貨」。
海斯頓工作室主廚Axl也無奈表示：「大家不要再給我google一顆星啦，不是消失不處理，是要先開始叫原物料了，還要跟工廠訂購盒子並安排工作，但是出貨要給我們一點時間，因為是純手工製作，3000多盒、6萬多顆的馬卡龍，我們還是需要時間一顆一顆製作包裝您們炎上燒死我吧！但是各位請放心，海斯頓絕對會出貨所有訂單」。