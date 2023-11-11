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提供癌友治療新選擇！　台中慈濟醫院引進最新達文西、啟用高階熱治療中心

▲提供癌友治療新選擇！　台中慈濟醫院引進最新達文西、啟用高階熱治療中心
▲提供癌友治療新選擇！　台中慈濟醫院引進最新達文西、啟用高階熱治療中心

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】衛福部最新公布的統計數據，癌症已連續四十一年高居台灣死亡疾病之首。台中慈濟醫院高階熱治療中心是中部首家整合腹腔溫熱化療與透熱治療的專門中心，加上近期引進最新型達文西機械手臂，更能提供癌症病人提供更多治療新選擇。

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達文西微創手術應用廣　具傷口小、恢復快特點

十月加入台中慈院泌尿科團隊的顧問醫師裘坤元，是全臺首位國際雙認證的「高階機器手臂手術泌尿專科」臨床教學講師。他表示有幸能貢獻醫療專業，達文西微創手術隨政府政策與健保給付項目開放，已成為現今醫療趨勢，具有傷口小、恢復快的特點。而台中慈院引進最新第四代達文西機械手臂後，將廣泛運用於各類癌症手術和小型結構式手術。

引進透熱治療設備　提供癌症更全面醫療服務

此外，台中慈院107年即成立腹腔溫熱化療中心，今年更引進透熱治療儀器，整合溫熱化療與透熱治療成立高階熱治療中心，提供癌症治療的全面醫療服務。外科部暨高階熱治療中心主任余政展指出，醫療團隊在治療癌症病人展現出「追求完美，近乎苛求」的精神，透熱治療設備的引進，搭配放療或化療，能提供癌症病人全方位的治療服務。

熱治療為癌症輔助治療方式　提升治療成效

放射腫瘤科主任陳冠文說明，熱治療是一種癌症輔助治療方式，利用高溫使腫瘤處血管擴張，增加局部血流量及供氧量，提升化療藥物濃度及放射治療毒殺細胞效果，還可活化身體對腫瘤的免疫反應。同時引進表淺透熱治療（BSD-500）與深層感溫精密熱治療（BSD-2000），依照腫瘤在人體生長位置深淺不同使用，與放療或化療同時搭配，可提升癌症治療成效。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59854

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