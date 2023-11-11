▲提供癌友治療新選擇！　台中慈濟醫院引進最新達文西、啟用高階熱治療中心

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達文西微創手術應用廣 具傷口小、恢復快特點十月加入台中慈院泌尿科團隊的顧問醫師裘坤元，是全臺首位國際雙認證的「高階機器手臂手術泌尿專科」臨床教學講師。他表示有幸能貢獻醫療專業，達文西微創手術隨政府政策與健保給付項目開放，已成為現今醫療趨勢，具有傷口小、恢復快的特點。而台中慈院引進最新第四代達文西機械手臂後，將廣泛運用於各類癌症手術和小型結構式手術。
引進透熱治療設備 提供癌症更全面醫療服務此外，台中慈院107年即成立腹腔溫熱化療中心，今年更引進透熱治療儀器，整合溫熱化療與透熱治療成立高階熱治療中心，提供癌症治療的全面醫療服務。外科部暨高階熱治療中心主任余政展指出，醫療團隊在治療癌症病人展現出「追求完美，近乎苛求」的精神，透熱治療設備的引進，搭配放療或化療，能提供癌症病人全方位的治療服務。
熱治療為癌症輔助治療方式 提升治療成效放射腫瘤科主任陳冠文說明，熱治療是一種癌症輔助治療方式，利用高溫使腫瘤處血管擴張，增加局部血流量及供氧量，提升化療藥物濃度及放射治療毒殺細胞效果，還可活化身體對腫瘤的免疫反應。同時引進表淺透熱治療（BSD-500）與深層感溫精密熱治療（BSD-2000），依照腫瘤在人體生長位置深淺不同使用，與放療或化療同時搭配，可提升癌症治療成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59854
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