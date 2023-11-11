「全世界都要上架台灣」 蔡英文：沒有一黨獨大、只有人民最大
總統蔡英文今前進台中市立委選戰競爭激烈區，為小雞站台，她致詞時強調「全世界都要上架台灣，有什麼道理下架執政黨？」並指「什麼叫我們一黨獨大？沒那回事！」執政者每兩年選舉就要被人民檢視一次，自己也曾經歷過敗選，「沒什麼一黨獨大的問題，人民最大！」
記者顏幸如／台中報導
蔡英文今（11）日上午連跑台中市3處、4家廟宇，為民進黨立委林靜儀、莊競程、江肇國選情加溫，她到北屯區水景福隆宮參香，致贈「德厚仁昭」匾額給廟方，並為莊競程站台造勢。蔡英文說，她和莊競程都是教授出身，4年前選舉來輔選5次，其中一次還簽名當夫妻結婚的見證人。4年來他進步很快，是國會評鑑第一名的立委，更是選戰的指標人物，只要莊競程當選，國會就過半。
接著蔡英文到西區德順宮與大忠福德祠參拜，回防總統府祕書長林佳龍的本命區。當年林佳龍當選市長、黃國書接棒立委，如今黃國書要把棒子交給江肇國。黃國書批評「藍白合」變成「藍白拖」，兩黨只說要下架執政黨，完全沒說要如何顧好台灣，並非對選民、國家發展負責任的態度，呼籲大家支持名字和他都有一個「國」、會守護國家的江肇國。
蔡英文強調，台灣這幾年經濟成長超過全球平均值，經濟產業能力在全球供應鏈中無可取代，台灣有能力發展並保護自己，「全世界都在說要保護台灣、大家說要上架台灣，有什麼道理要下架執政黨？」
蔡英文說，國會如果不過半，政府很難做事，「什麼叫我們一黨獨大？沒那回事！」民主機制有制衡與檢查制度，讓人民檢視執政者做得好不好，像是2018年大家讓她輸1次、2020年又給她肯定，「台灣沒有一黨獨大的問題，人民最大！」