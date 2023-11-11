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黑衣人包圍三重派出所叫囂！囂張原因曝光　所長恐被調職基層炸鍋

▲本（11）月5日，三重派出所晚間突然遭到10多名黑衣人包圍，知情人士表示，翁男膽敢目無王法，背後原因是已詢問過某外勤警員，得知所長剛到任，且個性和善，認為可以欺負，才敢囂張糾眾包圍派出所滋事。（圖／翻攝黑豪家族）
▲本（11）月5日，三重派出所晚間突然遭到10多名黑衣人包圍，知情人士表示，翁男膽敢目無王法，背後原因是已詢問過某外勤警員，得知所長剛到任，且個性和善，認為可以欺負，才敢囂張糾眾包圍派出所滋事。（圖／翻攝黑豪家族）

記者孫唯容／綜合報導

本（11）月5日，三重派出所晚間突然遭到10多名黑衣人包圍，更對著所內大聲嗆聲要求廖姓員警「出來面對」，引發社會譁然；後續三重分局逮補主嫌翁姓父子等14人，警政署長黃明昭更在臉書要同仁「強勢執法」，不過有知情人士表示，翁男膽敢目無王法，背後原因是已詢問過某外勤警員，得知所長剛到任，且個性和善，認為可以欺負，才敢囂張糾眾包圍派出所滋事。

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11月4日凌晨3時20分左右，翁男酒醉與妻子王女在三重區正義北路28巷口咆哮拉扯，嚇得附近住戶報警處理，三重警分局三重派出所獲報後，派遣兩名員警驅車趕抵，翁男見警不但不理會勸阻還持續咆哮，員警試圖拉開兩人，還被翁男打傷，廖姓員警見狀立即衝前將翁男壓制在地，考量翁男酒醉且有傷人之虞，因此員警將他帶回派出所保護管束，直到當天清晨5時許，翁男酒意消退責付翁男家人帶回。

據了解，翁男曾經活躍於三重地區的幫派，他酒醒後廖姓員警對他壓制並保護管束行為是執法過當，隨即將廖員照片傳給熟識的三重分局某外勤警員，得知廖員沒有背景，加上三重派出所黃姓所長才剛上任，認為不熟當地生態、好處理。

同日當晚9時許，翁姓夫妻與26歲的兒子找來11名黑衣人，一行人「包圍」三重派出所，除了不斷叫囂廖員名字「出來面對」，還一度要衝進派出所內，黃所長大聲喝令黑衣人立即解散，後續影片在網路瘋傳，警方迅速在4小時後將翁男等14人逮捕到案，警詢後依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌移送法辦。

新北地檢署認為，翁男之子教唆聚眾包圍公署情節重大，檢察官聲請羈押禁見獲准，翁男及妻子王女分別以15萬元、10萬元交保候傳，並諭令翁姓夫妻每周須向三重分局報到。不過，依然有不少網友認為警方未彰顯公權力，

警政署長黃明昭透過臉書「NPA署長室」，表示請各警察幹部們嚴正看待，作為借鏡，虛心自省，帶領同仁捍衛法治尊嚴。派出所是伸張正義的象徵，是民眾最信任的所在，囂張之徒若膽敢來此猖狂挑釁，務必在第一時間，展現專業，果斷強勢執法，給民眾安心安寧的環境。

但是卻有傳言指出，警政高層看似力挺基層，但是近期內將會把黃所長調離現職，引發基層不滿；對此，三重分局表示，全案尚在調查中，不方便說明。

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