黑衣人包圍三重派出所叫囂！囂張原因曝光　所長恐被調職基層炸鍋

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據了解，翁男曾經活躍於三重地區的幫派，他酒醒後廖姓員警對他壓制並保護管束行為是執法過當，隨即將廖員照片傳給熟識的三重分局某外勤警員，得知廖員沒有背景，加上三重派出所黃姓所長才剛上任，認為不熟當地生態、好處理。
同日當晚9時許，翁姓夫妻與26歲的兒子找來11名黑衣人，一行人「包圍」三重派出所，除了不斷叫囂廖員名字「出來面對」，還一度要衝進派出所內，黃所長大聲喝令黑衣人立即解散，後續影片在網路瘋傳，警方迅速在4小時後將翁男等14人逮捕到案，警詢後依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌移送法辦。
新北地檢署認為，翁男之子教唆聚眾包圍公署情節重大，檢察官聲請羈押禁見獲准，翁男及妻子王女分別以15萬元、10萬元交保候傳，並諭令翁姓夫妻每周須向三重分局報到。不過，依然有不少網友認為警方未彰顯公權力，
警政署長黃明昭透過臉書「NPA署長室」，表示請各警察幹部們嚴正看待，作為借鏡，虛心自省，帶領同仁捍衛法治尊嚴。派出所是伸張正義的象徵，是民眾最信任的所在，囂張之徒若膽敢來此猖狂挑釁，務必在第一時間，展現專業，果斷強勢執法，給民眾安心安寧的環境。
但是卻有傳言指出，警政高層看似力挺基層，但是近期內將會把黃所長調離現職，引發基層不滿；對此，三重分局表示，全案尚在調查中，不方便說明。