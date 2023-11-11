好市多賣最好的不是烤雞！「8大商業秘密」曝 這國7成人口是會員
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量且獨特的商品，高CP值成為許多台灣家庭的最愛去處。不過近期好市多台灣就分享「8大商業冷知識及秘密」，包含全球好市多2022年賣最好的商品「竟然不是熱食」，而台灣人最愛超愛吃的也不是烤雞，甚至還有一個國家7成人口都是會員！
記者潘毅／綜合報導
好市多台灣IG粉專9日時發出一系列知識文，其中包含8種冷知識與秘密，首先有關於台灣的，包含「台灣第一間分店是1997年開幕的高雄」、「2023年台灣好市多所銷售出的熱狗，疊起來竟有1537座101大樓的高度」、「好市多在台灣目前有14間門市」、「好市多客服電話則是449-9909」、「目前台灣有3間門市有附設加油站，分別是新莊、中壢、北台中，其中北台中加油站發油量，更是位居全台所有加油站中的前三名」。
此外，2022年全球好市多最暢銷商品其實就是「95無鉛汽油」、冰島總人口75%的人口都是好事多會員、好市多自有品牌「科克蘭」的命名則是源自於其全球首家店所在地、好市多也不提供一次性塑膠袋，都會給會員用進貨紙箱來做包裝。
上述8大冷知識以及商業祕密曝光後引發轉傳，也讓不少台灣網友驚呼「烤雞居然不是賣最好的，居然是熱狗！」、「冰島根本是好市多狂粉吧」、「每次去真的都會買熱狗，我也貢獻了一點點」；甚至還有網友幽默補充一條冷知識「全世界唯一只接受好市多聯名信用卡的是台灣好市多」，也逗得許多會員笑翻大讚。