▲專訪／半年犯蜂窩性組織炎6次！王燦談演戲後遺症　爸爸罹帕金森氏症照顧過程曝？

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提到拍攝八點檔的後遺症，王燦表示長大後才回想起，原來小時候就是過敏體質，穿著學校制服不時容易流鼻水，卻不以為意，搬來台北後才知道有過敏體質。進入演藝圈後，長期生活改變，壓力大，尤其是拍攝三立《天地有情》時壓力最大，家裡的私事亦處理不暇，導致睡覺磨牙起床後嘴巴都是白沫，像癲癇般，睡覺作夢甚至會莫名大叫，以及出現鬼剃頭狀況。他笑著說：「因為自己較為正能量，倒是沒有躁鬱、憂鬱症等疾病出現。」
演出《天地有情》之後，六年期間常到海外拍攝大陸劇，而後到民視拍八點檔，他開玩笑說：「因為壞人演多了，皮膚癢一抓就細菌感染，不注意就蜂窩性組織炎，半年內高達5-6次之多！」他回憶說曾經到郵輪上表演，腿腫到無法蹲下，再腫下去差一點發燒，先請船醫拿消炎藥給自己吃。回到台灣後也有做例行身體檢查，身體狀況都還好，僅免疫系統要特別注意。「現在只要工作一忙、睡眠不足就會發作。」提到平時的保養，王燦說平日都有跑步、河濱公園騎腳踏車，游泳等運動，或者去健身房；不過關於身體免疫的問題，仍與環境以及睡眠有關，例如休息不夠，或者吃到不新鮮的東西特別容易犯蕁麻疹。
EP中有一首「如果真的有如果」歌曲，這也是是公益電影的主題曲，電影片名叫做《覺醒》，自己命名的。提起命名緣由表示，「人要覺醒，沒有覺醒的時候，常在自己的框架裡，只有你自己，沒有別人，因此很容易犯錯！」想起以前常常因為講話直接傷了爸爸的心，還有想起專屬媽媽的味道，這些往事才是最簡單的幸福。當年爸爸帶著哥哥和我從屏東上台北，母親不願意想要留在屏東，高中後父母離婚。至於人生是否有後悔？爸爸過世時，他都有全程參與照顧，所以沒有後悔；母親後來也有另一段新生活，認識新的男朋友。王燦坦言，父母親之間因為一些緣故離婚，也曾過經過一段時間調適，覺得那是母親跟父親之間事，既然把我們生出來了，我們只要負責過好我們自己的生活就好。
提到爸爸過世，王燦說父親罹患十幾年帕金森氏症，失智長達七八年，從一開始手會抖，爸爸很快自行就醫且吃藥控制，讓我們不要操勞，甚至後來有找外勞幫忙，這是很幸運的事情。回想起初期病徵，帕金森氏症易影響到幻聽、幻覺，伴隨著阿茲海默症，爸爸甚至說：「我看到浴室上面在著火」，「上面見到好多螞蟻！」，但剛開始沒有注意到疾病徵兆。當爸爸身體狀況開始下滑時，甚至踢到角落都會跌倒，王燦卻念了爸爸：「你怎麼連走路都不會走！」殊不知當時候他身體已經出狀況了，爸爸則是生氣又難受。後來爸爸就醫時，拍戲過程中時常陪他去醫院，在醫院睡覺，與哥哥互相輪值陪伴。
幸運的是，爸爸做完巴氏量表後說：「我可以找看護！」雖然父親面對自己要找看護的疑問，亦調適好一段時間。那一位看護很認真，那六年期間都能安心拍戲，最後看護也會回報父親一整天的狀況。自己最抱歉的，自覺耐心不足，甚至他吞食有問題還硬塞食物讓爸爸嗆到，鼻水一直流，結果傷到肺。王燦也語重心長訴說：「建議醫院可以開設失智或阿茲海默症相關課程，把可能發生的事情告知家屬，有大家有心理準備。」不過，爸爸生病後雖然不時會出一些狀況，但是一切都是順遂的，比別人幸運多了。
王燦推出個人首張國語EP《Hola》，熟悉的同事與演員群們，包括賴慧如、王中平、陳美鳳等人都有到臉書上打氣加油，甚至有一次聚會時大家熱情擁抱自己說，「沒想到你推出國語EP，很祝福！」他表示，同事能一起互相激勵，「今天我做了這件事，周遭人下一次也可能會這樣做。」這一張EP集合了多樣元素，包括唱給爸爸聽、以及跳脫自己在戲劇中現有的形象，還有跟音樂人認識，演藝生命得以延長。
提到未來計畫，求學時期喜歡音樂的王燦說，希望將體能與線條鍛鍊出來，發行寫真書，再配上兩首單曲，又是另外一種型態的音樂。常在戲劇演出反派的他說，戲劇角色不設限，但超出外型能力範圍的東西，不能勉強硬演也不相像。他很佩服賴慧如可以在多部八點檔演出媽媽一角，很疑惑：「她為什麼可以演出得這樣開心？」為了在劇中當爸爸，兒子女兒的年齡才小自己五、六歲，只能靠吃宵夜吃胖，才能將角色撐起。他也希望透過音樂，告訴大家自己對於戲劇這一領域不設限，「我可以演出乞丐、傻傻笨笨的混小子，有多元發展的能力！」看得出王燦對於人生規畫很有想法。
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