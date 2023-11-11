雙11戰報好狂！momo 10分鐘破億、蝦皮每秒售萬件 今晚再送券
雙11從月初就開始預熱，momo今（11）日稍早率先發出戰報，官方指出活動開跑不到10分鐘，即衝破億，業績較平日成長最高達67倍。蝦皮也公布戰況，有免運加持衝出好成績，官方表示，在「全站0元起免運」、「全站1.1折起」等優惠下，開跑初期每秒售出近萬件商品，1分鐘銷量較平日翻32倍，且客單價也增加，破萬元的訂單數量較平日翻93倍，其中最高消費用戶已花費超過75萬元。
記者周淑萍/綜合報導
雙11正檔優惠，昨（10）晚各大平台陸續有直播優惠，momo稍早率先公布戰報，不到10分鐘即衝破億銷售額，前三名品類都是高單價商品，依序為3C高達67倍、家電34倍、美妝33倍。momo進一步分享，開跑第一時間消費者鎖定搶購的十大夯品，包含iPhone 15 Pro殼貼組、三星Galaxy S23 Ultra、煙波大飯店聯合住宿券、NEW BALANCE momo獨家運動鞋、幫寶適2023新升級一級幫黏貼型紙尿褲。今(11)日晚間8點至10點會再舉辦一場直播，由黃豪平主持。並於11月12日及11月13日有雙11返場活動，每天14個時段最高搶111元mo幣。
蝦皮購物公布雙11凌晨開跑成績，初期每秒售出近1萬件商品，囤貨需求高的口罩，至今已累計賣出超過18萬個。蝦皮購物也發現，銷量成長較去年超過10倍的黑馬商品中，有73%都是「民生用品」，其中丹尼船長米米花分享包、小包裝的益生菌軟糖、獨立包裝的土鳳梨酥銷量彈跳幅度甚至超過100倍。
今年雙11破萬元訂單數量較平日翻93倍，尤其，開跑至今最高消費用戶已花費超過75萬元，一口氣下單7台摩托車，氫氧機、純9999黃金手環等多樣商品，推測為尾牙預購抽獎禮品。蝦皮購物11/11除了免運券全日都有、不限時間下單就送 Uber 乘車優惠，將在今（11）日晚間21點、22點、23點再發111元優惠券。