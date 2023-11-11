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內幕／民調遙遙領先！劉櫂豪不惜退黨也要與賴坤成對戰到底

▲劉櫂豪宣布退黨參選台東立委，引發地方關注。（圖／劉櫂豪臉書）
▲劉櫂豪宣布退黨參選台東立委，引發地方關注。（圖／劉櫂豪臉書）

記者陳佩君／台北報導

民進黨立委初選失利的現任立委劉櫂豪昨（10）日表示，他已辦妥退黨，會以無黨籍登記參選台東立委，而這也正式確立，台東立委選情綠營分裂。事實上，劉櫂豪與立委參選人賴坤成的恩怨情仇，在地方早是「公開祕密」，據了解，劉櫂豪寧願退黨也要參選到底，其理由除了民調「遙遙領先」對手外，更不滿賴長期對他的酸言酸語，一氣之下斷然決定參選到底。

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台東縣選民結構雖是藍大於綠，劉櫂豪卻是3連霸立委，他與賴坤成恩怨多年，兩人「瑜亮情結」在去年台東縣長初選後浮上檯面。劉櫂豪參選2022年台東縣長時，賴坤成曾公開數度嗆聲，痛批劉櫂豪6度參選、6度落選，近20年來台東最重要的縣長與立委職位，一直都是劉櫂豪輪流參選，同時揚言「2024立委選舉，退無可退，參選到底」。

今年4月下旬，民進黨台東縣立委初選，由賴坤成打敗劉櫂豪，當時劉表示，「未來無論在哪個崗位，都繼續關心這塊土地」，不過，自初選結束，劉要參選立委消息不斷，地方甚至掛上政績看板，強調「優質連任」，引發聯想，而9月中的臉書發文，指「按著參選步驟前進，選民決定大於政黨紛擾」更被視為參選宣言。

賴清德日前赴台東，替賴坤成輔選，強調賴坤成是民進黨在台東唯一提名的立委參選，向鄉親大力推薦，不過，面對媒體詢問，綠營分裂問題，賴卻未回應。

劉櫂豪昨在臉書宣告將退黨、參選到底，由於他身為英系召集人，身分備受矚目，派系人士則強調，尊重劉櫂豪的個人行為，派系無法處理。

至於未來總統蔡英文是否出手處理這局？ 派系人士則反問，蔡英文該如何出手？強調劉已經退黨，目前由黨中央處理。

上述人士表示，劉櫂豪有其心路歷程，只有他自己能說明，「因為心意已決，所以選擇退黨」。

據了解，劉櫂豪在選區民調遙遙領先對手，而這也是他不惜退黨也要參選的原因之一。

此外，親劉人士觀察，賴坤成長期在地方罵劉櫂豪，「都是你在選舉、縣長也是你在選」等語，對劉各種酸言酸語，現在初選他贏了，卻仍未罷休，劉是現任立委參與公祭很正常，他卻質問「為什麼你還要出來」，讓劉相當火大。

該人士感嘆，該區對黨籍參選人而言，在劉櫂豪參選後局勢變複雜，但賴坤成的情緒控管相當差，現在劉出來參選，「是賴坤成自己造成的問題，怪不了別人」。

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