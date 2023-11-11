啦啦隊洗菜「單戀已婚人夫10年」！潘君侖早知情狂嘆：怎勸都沒用
藝人「籃球女孩」洗菜憑藉甜美的歌聲與外型，在IG上擁有36萬多的粉絲追蹤，再加上《全明星運動會》加持後，廣受大批球迷喜愛。今（11）日洗菜就和好朋友潘君侖一同出席「自備好杯旅遊趣」源頭減量推廣記者會，由於正值光棍節，已經單身3年的洗菜，雖然苦無對象，但她依舊喜愛已經結婚的球星林書豪，單戀10年始終如一，也讓一旁的潘君侖忍不住搖頭嘆氣。
記者詹鎰睿／台北報導
身為台新戰神啦啦隊的成員之一，洗菜則坦言很緊張，為了迎接11月25日在和平籃球館的首次應援，她卯足全力加緊練習中。洗菜透露，目前已經學會了4、5首歌曲，未來還有很多新的舞蹈要去學，心情既期待又興奮，除了邀請潘君侖，還有全明星的夥伴一起來看球。
潘君侖說，雖然他最近比較忙，只有關注林書豪、林書緯的比賽，但他承諾，「我有把時間留著！」要見證好友的初登場應援。被問到是不是留給最重要的人？潘君侖急忙撇清，「是好朋友啦！我們認識那麼久了！」
洗菜崩潰大喊，「我到底要跟藍隊多少人啦！」便指著媒體對潘君侖抱怨，「我跟你講，都是他們害我交不到男朋友！」被問到理想條件？洗菜始終如一，堅決只愛林書豪，「我真的最喜歡林書豪，喜歡他10年了！我很專情！」即便結婚也沒關係，「我永遠愛著他就好！」這讓潘君侖搖頭嘆氣，無論如何勸說或推薦其他好男生都沒有用。
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