軟體產業、社會迎巨變！比爾蓋茲：「人工智慧智能體」將問世

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比如，計畫一趟旅行時，現有的聊天機器人只能依照用戶設定的數字，尋找、辨識符合預算的飯店等，但AI助理會知道用戶喜歡何時旅行，是否樂於探索新地點，或是更喜歡重溫去過的地方，根據用戶的興趣和冒險傾向推薦可以做的事，並幫忙預訂用戶喜歡的餐廳：「如果你現在想要這種深度個人規劃，通常需要付費給旅行社，並花時間讓他們諮詢，告訴他們你想要什麼。」
換句話說，人工智慧智能體將更聰明、更主動，甚至能在用戶提出條件設定前就給出建議，但最終決定權仍在使用者手裡：「如果你的朋友剛剛做了手術，你的AI助理會主動提醒你送花，也能為你預訂，如果你告訴它想要和以前的大學室友見面，它會與對方的AI助理一起尋找可以的聚會時間，甚至在你到達前它還會提醒你，對方的孩子最大的孩子，最近剛進入當地哪所大學就讀等訊息。」
蓋茲表示，人工智慧智能體最令人興奮的，在於它能使目前對多數人而言、相對昂貴的服務，變得更加親民，將在4個領域產生特別重大的影響：醫療保健、教育、生產力以及娛樂和購物。蓋茲並聲稱，人工智慧智能體將徹底改變人類的生產力，做的比生產力工具還要多：「如果你有一個商業上的想法，AI助理會幫你編寫企劃，創建報告文稿，甚至生成產品可能的圖像。」
自從OpenAI的生成式AI聊天機器人ChatGPT崛起以來，全球已有數十億美元投入AI開發，雖然微軟、Google、百度和馬斯克的xAI都在競爭，想製造出最具顛覆性的人工智慧模型，但蓋茲推測，沒有任何一家公司能完全主導人工智慧智能體的業務，將會有許多不同的人工智慧引擎可供使用，只是可能大部分都須付費。
簡而言之，智能體將能為非常多活動和生活領域提供幫助，這對軟體產業和社會的影響將是深遠的，蓋茲先前就曾說過，他相信人工智慧革命將導致每個人都擁有自己的AI私人助理，而且他也不是唯一做出這項預測的專家。不過蓋茲也提醒，在他所描述的智能體成為現實前，還需要面對一些技術及使用問題。