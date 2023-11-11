柯文哲罵幕僚髒話！前攝影官潘俊霖「不意外」：心中沒有團隊
民眾黨主席柯文哲傳出在全國競總成立大會時，疑似被錄到口出髒話痛罵幕僚，「問那個......陳智菡她說她忘記了，我XXX咧靠X」；對此，柯文哲表示，「那不是我的用語」，自己沒有那種習慣，應該是講「慘了、靠夭」才對，而柯文哲前貼身攝影潘俊霖則坦言「不意外」，直嗆柯文哲「眼中」心中，是沒有團隊的。」
記者孫唯容／綜合報導
面對日前競選總部成立時，疑似被錄到痛罵「問那個......陳智菡她說她忘記了，我XXX咧靠X」，柯文哲說，自己有看到那個影片，但是這並非自己的習慣用語，
應為「慘了、靠夭」，該影片是抹黑；陳智菡也出面反駁說，柯文哲沒有罵人，自己也沒有被罵，要那些趁機造謠抹黑的人可以散了。
不過，柯文哲前貼身攝影潘俊霖在臉書發文表示，看到該影片瘋傳，自己完全不意外，因為在柯文哲的眼中、心中是完全沒有團隊的，柯文哲常常在演講中提到他一個人走出台大、一個人打敗國民黨，只帶一個人進台北市政府，在他眼中所有曾經幫忙輔選的都不是人。
潘俊霖說，一將功成萬骨枯，柯文哲隨時可以踏在別人身上往上爬，所有人都只是墊腳石可割可棄，「大學長提醒一件事，記得自保」。