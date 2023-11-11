台積電霸氣訂購6500枝冰棒！鳳凰城在地小店笑開懷：歷來最大訂單
台積電前往美國亞利桑那州設廠，歷經不少波折不時登上媒體版面。而最近則有一則比較輕鬆有趣的消息受到當地媒體關注，鳳凰城一家冰棒店獲得開店以來最大訂單，客戶正是台積電，一口氣訂了6500枝冰棒，讓老闆娘開心得合不攏嘴。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《FOX 10 Phoenix》報導，「AZ Pops」是當地一間從冰棒車開始營業的冰棒店，主打盡可能使用當地產品，不含人工色素、香料、填充劑或甜味劑。老闆娘拉斐爾（Pam Raphael）表示，她的飲食哲學是「你吃什麼，就會變成什麼」，因此努力工作，確保使用天然的、新鮮的當地食材製作冰棒。
拉斐爾直言，要與擁有眾多連鎖門市的大品牌冰棒店競爭並不容易，但「AZ Pops」也有自己的秘密武器，那就是許多亞利桑那州的公司、醫院、學校等在地機關，不時都會向「AZ Pops」購買冰棒提供給員工。
拉斐爾表示，這些公司機關對店裡業務產生積極的影響，幫助了AZ Pops繼續經營。而最近，她就從台積電那裡接到一張6500枝冰棒的大訂單，拉斐爾興奮地說台積電是來自台灣的半導體工廠，是非常大的公司。
拉斐爾認為，公司要給員工一些簡單的福利，提供冰棒就是最好的選擇，「我們的冰棒讓人們快樂，改變士氣，而且冰棒是一種非常容易引進的產品」。拉斐爾指出，從大公司那接到的大訂單，也成為她向消費者推銷AZ Pops的利器，幫助她提升銷售業務，「大訂單與小訂單我們都愛」，拉斐爾笑著說。