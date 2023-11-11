生產轉型關鍵時刻！產業園區管理局高屏分局助攻廠商尋找新商機

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產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，產業園區管理局為協助企業布局下世代先進顯示科技與應用技術，乃與義守大學、金屬工業研究發展中心共同舉辦此一科技產業園區先進顯示科技應用技術論壇活動，產業園區管理局將持續推動園區產業聚落生產智慧化升級轉型、協助爭取政策補助資源、推動數位人才培訓與產業升級，驅動區域發展及提升廠商競爭力。
游淑惠說，智慧應用顯示科技產業，整合智慧感測、虛實融合及資訊安全等新興科技發展先進顯示技術，從產值、從業人數、技術能力等方面，持續提升台灣企業技術優勢與競爭力，此次針對園區企業對顯示科技產業的應用與需求，辦理先進顯示科技應用技術論壇，以協助企業在生產轉型升級的關鍵時刻，帶來新的商機。
會中由全台晶像公司副理盧志宏與副理劉伯村，分享下一代投射式電容觸控技術，解決顯示面板表面有水氣時無法觸控感應問題，公司也發表獨步創新應用技術，物聯網Edge AI短語音指令辨識與觸控功能結合的創新控制板，接續由亞達科技公司副總經理蘇森傑發表人工智慧顯示應用於AR遠端維護協作，設備維護人員可在中控室內藉由大數據資料分析直接監控機台，遠端以擴增實境(AR)協作進行機台檢修。
義守大學副校長李樑堅則表示，此次論壇加速了學校的先進技術與智慧顯示產業的產學合作，尤其是VR/AR/MR的整合，學校攜手國際頂尖NVIDIA 與技嘉科技打造全台首座「NVIDIA Studio × GIGABYTE 協作空間」， 鎖定元宇宙及數位內容創作與新媒體創新產業應用。