▲金鐘導演陳慧翎子宮頸癌病逝！醫揭「高風險群」 30歲後必做1檢查

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子宮頸癌 多因性行為染HPV所致樂生療養院家醫科主任郭紋翠表示，子宮頸癌是婦女常見的癌症，絕大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所引起，雖然感染HPV後，身體多半能自行清除，但仍有少部分持續感染者，於日後發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌。
抹片檢查及早發現 2成會出現假陰性抹片檢查是一種早期發現子宮頸病變而能早期治療的方法，但無法預防疾病的發生。而子宮頸細胞病變的發現主要靠子宮頸的細胞抹片，95％子宮頸癌患者5年內沒做過子宮頸抹片，而約有20％是假陰性（含癌前病變），亦即部份子宮頸病變患者雖然每年做抹片，卻無法早期發現。郭紋翠醫師解釋，政府每年提供30歲以上婦女每年一次免費子宮頸抹片，主要是檢查子宮頸上皮細胞是否有癌病變；檢查出陰性，僅代表取樣位置的細胞未發生病變，如果擔心，可以透過自費的人類乳突病毒篩檢，確認子宮頸的上皮細胞是否有HPV病毒存在。
抹片檢查報告分四級 第四級應進一步檢查郭紋翠醫師強調，雖然子宮頸抹片在子宮頸癌的篩檢表現仍待提升，但仍是目前公認最經濟且有效的防癌方法之一。此外，很多女性害怕看到紅字報告，其實抹片檢查報告分為四級，而第二級的紅字只是代表子宮頸有發炎現象，並非癌前病變，不必恐慌，只要請醫師做檢查治療即可；但若是第四級以上就要注意，表示有輕度病變或不典型的鱗狀上皮細胞變化，應進一步以陰道鏡及HPV篩檢確認。
這些人應特別注意 停經、無性生活也需當心郭紋翠醫師強調，6分鐘護一生不應只是口號，而是行動，有性經驗的婦女，尤其是早婚、子女多及多位性伴侶者，與曾有性傳染病史、HPV感染及抽菸或免疫系統缺陷者（如愛滋病患者或帶原者）都是子宮頸癌風險群，另外，停經婦女或很久沒有性生活，也有可能罹患子宮頸癌，因為感染HPV後需要10～20年才會進展為子宮頸癌，亦不能輕忽。因此除了接受HPV疫苗接種及定期子宮頸抹片檢查外，仍需維持全程安全性行為及正確使用保險套，才能提供完整的保護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59850
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