台北遠東吃到飽再升級！通嚐10幾道澳洲和牛　JR東日本推秋田美食

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炭烤區就有使用前腿心做成的現切慢火爐烤澳洲和牛佐松露醬汁，帶有豐富脂肪、口感柔軟細嫩。 也有沙嗲和牛牛肉串，前腿肉筋製作，有油花也帶點嚼勁，最適合用火燒烤入味。在鐵板區現煎現做的迷你墨西哥和牛小漢堡，選擇澳洲和牛後腿肉製成和牛漢堡排，再以紅洋蔥脆、青辣椒、些許檸檬汁層層堆疊，一口咬下，肉質結實彈牙又多汁。
還有澳洲和牛壽喜燒，選用胸腹部位切成薄片，有完美的大理石油花，香嫩甘醇，佐上香甜日式壽喜燒醬汁，非常適合低溫下品嚐。另還有中式的川味水煮和牛，或者日式和牛洋蔥沙拉與越南式清燉和牛牛肉湯，風味多元。當然更不容錯過假日限定的超狂隱藏板菜單，是使用來自俄羅斯海域的松葉蟹，每組蟹腳重約150至230公克、20至30公分的蟹腳炭烤過後香氣撲鼻，剝開蟹殼後立見飽滿鮮甜蟹肉。
另外，位於JR東日本大飯店台北B1樓的「HAYASE日本料理」，則將舉辦第二回的「爛漫秋田銘釀餐酒晚宴」，即日起至11月30日期間呈現「秋田縣美食祭」，繼成功與日本宮城縣佐浦家族合作推出「浦霞美酒佳餚會」後，「HAYASE日本料理」再度携手秋田縣，以秋田的特色美食和佳釀，為饕客們帶來難忘的用餐體驗。
11月17日「爛漫秋田銘釀餐酒晚宴」將在「HAYASE日本料理」盛大舉行，提供６款精選自秋田的酒款，晚宴參加費用為每席6,000＋10%元。另外，「秋田縣美食祭」懷石料理套餐供應至11月30日，每客3,500+10%元，呈獻精緻的9品料理。前菜以「秋田山海的恩惠」為命名，意旨以秋田的山、海食材進行設計，以著名的藤五郎梅醋製作的蓴菜帶來酸甜的口感。再有「玉子寒天」與秋田名物「煙燻蘿蔔奶油起司」，還有在地有名的「米棒胡桃田樂」。
另有「比内地雞高湯雜煮」，選用日本三大地雞之一的秋田比內地雞熬煮成湯底，風味甘甜。以及「秋田牛炙燒壽司」、「鮭鹽魚汁燒」、「白神蔥和馬頭魚天婦羅」等都是秋田特色濃厚的料理。最後食事以秋田縣開發的新品種白米「咲盛稻」，可搭配紫蘇籽味噌、鱈魚子吟醸漬及漬物等，還有純正日本風味的鯛魚清湯。套餐最後為秋田最北端採收的水蜜桃製作的「鹿角北限之桃子果凍」，為饕客們帶來無與倫比的秋田美食饗宴。
「HAYASE日本料理」的日籍料理長郡司行雄（Yukio Gunji）表示：「以秋田美食傳統技法及食材料理，希望讓饕客們感受到跟到日本一樣享用原汁原味美食體驗。」此次，「秋田縣美食祭」為客人提供多樣的菜單選擇，另外還有「秋田牛壽喜燒」和以秋田牛為主的鐵板燒料理，滿足各種口味需求。
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