雙11實測／淘寶vs蝦皮哪個好買 光棍始祖包郵：實測8天到貨
雙11購物節最早起源於中國阿里巴巴旗下的購物網站淘寶，身為光棍節始祖的淘寶，和靠著免運補助打出一片天的蝦皮購物，就有網友在Ptt發問「雙11蝦皮跟淘寶哪個好買」，有經驗的大神點出淘寶「包郵、包稅」的利多優勢，直言「是要逼我買嗎」，另外有人比較過，若是熱門商品，淘寶、蝦皮價格差不多，且到貨時間更快。記者上月底曾經實測過「淘寶Plus」，可能因為非大檔期，購買6個不同店家的商品，從下單到宅配到家約8天，算是有感進步。
記者周淑萍/綜合報導
有網友在Ptt上詢問「雙11蝦皮跟淘寶哪個好買」，原文寫到，比較兩個平台，折扣淘寶比較有感覺，有店鋪滿額、折扣碼、還有跟信用卡和銀行配合的滿額減大部分可同時使用，反之蝦皮折扣力度就相對低，商城只有9.2折價券，其他折扣都還要限定商品才能使用。淘寶運費的話是有限定商品有249元人民幣即可免運。
該買蝦皮還是淘寶天貓？網路上有不同的意見，有人認為「蝦皮不用稅金」、「同商品蝦皮免運價跟淘寶加運費的價格差不多的話，建議買蝦皮，畢竟還有券可以抵用。」、「淘寶選擇比較多，但如果熱門品項蝦皮買不會貴還更快。」、「要保固蝦皮，不需要保固的東西就上淘寶」。此外，有網友想在雙11凌晨下單，卻一直「結帳失敗」，觀察淘寶規畫比較完整，且運費跟稅金都包了，讓網友直呼「這不是就逼我買嗎」、「淘寶有湊249包郵到家很方便」。
《NOWnews》記者上月有使用過淘寶天貓網購過的經驗，想要免運，需要在「Plus專區」內選購才可免運直接寄到台灣。以民眾關心的售價和貨運時間來看，相同產品售價在非包郵最為便宜，但即便是包郵的Plus專區，價格還是可以比蝦皮便宜2成左右。至於物流的時間，包郵Plus專區是採用「海運快遞」，原本推估大約兩週才會到貨，但可能因為非大檔期，下單6個不同店家，8天就宅配到手，有反轉原本淘寶海運漫長配送的印象，可是，相較於momo或是蝦皮來說，跨境購物的確還是需要比較久的時間。整體購物體驗就像是在台灣網站購物的感覺，下單後就是等貨到，但淘寶天貓無法「貨到付款」，也需要特別留意。