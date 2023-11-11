林心如看《此時此刻》小S床戲超剉！不敢接演「考慮霍建華感受」
林心如與《華燈初上》CP鳳小岳今（11）日出席生醫飲品記者會，她主演的台劇《此時此刻》昨日上架，看完小S激戰吳慷仁的單元，林心如想過自己敢不敢接演？她說：「我應該不行，現在有結婚小孩更不行。」是否考慮到老公霍建華感受？她說：「當然一定要。」
記者羅凌筠／台北報導
礙於電視台尺度保守，林心如出道以來沒什麼演過床戲，就算有，場景不是男女主角躺在床上，就是鏡頭從床舖轉去拍燈具代表完事，對於人妻小S的演出，林心如看電視的時候手緊抓遙控器、聲音調小聲，怕女兒衝出來看到，願意挑戰這種大膽尺度嗎？她說：「我想過這個問題哎，我不知道能不能放得開，我自己有心理的關卡還沒過。」
而鳳小岳經過出道作《九降風》洗禮，早就對不穿衣服很自在，他說：「我一出道就露過屁股，攝影師還是女生，我安全措施都沒做，裸露一整個晚上，從那之後就覺得還好。」他在新作《惡女》與邵雨薇也有激情戲，分享以往拍攝的經驗：「現在片場都會有親密指導，都是在舒服的範圍內發揮。」
林心如在《此時此刻》與老友林熙蕾演女同志，一句話促成兩人合作的緣分，「我沒有說服她接演，我不喜歡給朋友壓力，我只是跟公司說，『蕾蕾在台灣，可以問問她。』」對於林熙蕾嘴唇親起來的觸感，林心如回味：「女生嘴唇很柔軟，比較澎潤。」轉頭一看到鳳小岳也拍過吻戲，她笑說：「也不錯啦，只是男生有鬍渣，滿刺的。」
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