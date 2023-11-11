印度拾荒男撿到「300萬美金」！天降橫財反而成為惡夢　下場曝光

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薩爾曼表示，自己一開始以為包裹裡面裝的是舊書籍或雜誌，沒想到回家打開發現竟然是美金。但是，這批紙鈔散發出一股帶有化學物質的臭味，讓薩爾曼覺得頭暈噁心。
薩爾曼擔心直接去找警察會給自己惹上麻煩，於是先和社會運動人士烏拉（R Kaleem Ullah）聯繫，兩天後才在烏拉陪同下前往警局報案。烏拉表示，薩爾曼撿到這筆錢後睡不安枕、食不知味，一直到去警局後才好好吃了一頓飯。
烏拉透露，袋子裡除了300萬美金，還有一封蓋有聯合國印章的信件，信裡寫到經聯合國安理會成員投票通過，經濟和金融委員會設立了一項特別基金，用於協助聯合國在南蘇丹的維和部隊。為了避免這筆錢被未經授權的人劫持，鈔票上加蓋了雷射印章，以確保鈔票安全送達目的地。雷射印章的材質帶有毒性，需要用化學溶液清洗後才能使用。
不過，當地警方表示這筆錢應該是假鈔，目前已送交印度央行確認。警方指出，犯罪集團透過假鈔進行黑錢騙局，以假鈔換真鈔，並附上所謂聯合國的信件，要求人們用化學溶液清洗，弄得煞有其事以誘使人們受騙。警方更懷疑，這批犯罪集團可能來自非洲，目前正在深入調查中。
根據《The Hindu》報導，薩爾曼感嘆自己這三天吃不好睡不好，沒出去撿垃圾等於少了三天收入，還因為吸到化學物質生病，「這種不幸不應該發生在任何人身上」。