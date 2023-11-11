麥當勞叔叔大戰哥吉拉！薯條漢堡吃到飽攻擊 眾驚：地表最強武器
雙11麥當勞APP全球版加碼，漢堡、薯條套餐優惠人人瘋搶。不過，在國外一名AI創作者把麥當勞薯條、漢堡當「武器」，在他用30張AI繪圖創作出「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」故事中，麥當勞叔叔靠著不斷投餵哥吉拉漢堡薯條套餐，把哥吉拉的六塊腹肌養成大肚腩，成功馴服哥吉拉。網友大讚麥當勞的漢堡薯條套餐是「地表最強武器」。
記者徐銘穗/綜合報導
AI創作者「Zev Woods」日前在臉書「AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion」公開社團，分享30圖輯的「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」（Godzilla vs McDonalds）創作。
故事描述哥吉拉突然入侵，麥當勞叔叔衝向哥吉拉，雙方短暫理性溝通，叔叔端出一盤麥當勞套餐後，哥吉拉進入薯條、漢堡、可樂吃到飽無限循環。
當哥吉拉不再滿足一份份麥當勞套餐時，麥當勞叔叔一方開始使出無限套餐攻勢，用直升機、卡車載運海量套餐，讓哥吉拉在漢堡山、薯條海裡沉淪，吃到吐也要吃，最終從六塊腹肌健美龍，變成大肚腩肥龍。而麥當勞叔叔和群眾高舉勝利手勢，最後還露出詭異笑容。
「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」AI創作被台灣網友轉載至「報廢1公社」引發討論，網友笑說：「原來哥吉拉是胖死的！」、「麥當勞拯救世界，後面結局也太好笑」、「這樣吃，沒高血壓才怪」。還有人建議漫威或DC快把麥當勞叔叔納入麾下，「全新動作英雄：羅納德.麥當勞；另一個身份：暗黑教主藍藍路」。
完整圖輯請進：原始出處臉書AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion公開社團