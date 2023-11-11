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麥當勞叔叔大戰哥吉拉！薯條漢堡吃到飽攻擊　眾驚：地表最強武器

▲AI創作「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」引發討論。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲AI創作「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」引發討論。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

雙11麥當勞APP全球版加碼，漢堡、薯條套餐優惠人人瘋搶。不過，在國外一名AI創作者把麥當勞薯條、漢堡當「武器」，在他用30張AI繪圖創作出「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」故事中，麥當勞叔叔靠著不斷投餵哥吉拉漢堡薯條套餐，把哥吉拉的六塊腹肌養成大肚腩，成功馴服哥吉拉。網友大讚麥當勞的漢堡薯條套餐是「地表最強武器」。

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AI創作者「Zev Woods」日前在臉書「AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion」公開社團，分享30圖輯的「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」（Godzilla vs McDonalds）創作。

故事描述哥吉拉突然入侵，麥當勞叔叔衝向哥吉拉，雙方短暫理性溝通，叔叔端出一盤麥當勞套餐後，哥吉拉進入薯條、漢堡、可樂吃到飽無限循環。

▲哥吉拉來襲。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉來襲。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔應戰。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔應戰。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔衝進奔逃的人群中。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔衝進奔逃的人群中。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲雙方意外展開和平談話。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲雙方展開和平談話。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔視角。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔視角：這隻哥吉拉有鬥雞眼。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲沒有什麼衝突是一頓麥當勞套餐無法解決的。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲沒有什麼衝突是一頓麥當勞套餐無法解決的。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲一頓麥當勞套餐無法解決，那就兩頓。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲一頓麥當勞套餐無法解決，那就兩頓吧。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉吃薯條，一吃就回不去了。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉吃薯條，一吃就回不去了。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲進入哥吉拉吃播環節。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲進入哥吉拉吃播環節。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉全心全意只有吃麥當勞。哥吉拉是如何進入餐廳裡的？別問！很可怕。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲此時哥吉拉眼裡、心裡只有麥當勞。你是否好奇哥吉拉是如何進入餐廳裡的？別問！很可怕。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉限定版特大薯，消夜良伴。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉限定版特大薯，消夜良伴。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲吃大薯不能沒有大可！可惜台灣已經沒有大杯可樂了。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲吃大薯不能沒有大可！可惜台灣已經沒有大杯可樂了。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
當哥吉拉不再滿足一份份麥當勞套餐時，麥當勞叔叔一方開始使出無限套餐攻勢，用直升機、卡車載運海量套餐，讓哥吉拉在漢堡山、薯條海裡沉淪，吃到吐也要吃，最終從六塊腹肌健美龍，變成大肚腩肥龍。而麥當勞叔叔和群眾高舉勝利手勢，最後還露出詭異笑容。

▲麥當勞叔叔「薯條漢堡吃到飽攻擊」見效，展開第二階段馴服計畫。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔「薯條漢堡吃到飽攻擊」見效，展開第二階段馴服計畫。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲竟是想把哥吉拉溺死在薯條海裡。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲竟是想把哥吉拉溺死在薯條海裡。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔：您的餐點已上路。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔：您的餐點已上路。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉馴服計畫成功。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲哥吉拉馴服計畫成功。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲六塊腹肌健美哥吉拉已成大肚腩肥龍。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲六塊腹肌健美哥吉拉已成大肚腩肥龍。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔贏來了勝利。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲麥當勞叔叔贏來了勝利。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲叔叔最後的笑容，一看就是還有續集啊。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
▲叔叔最後的笑容，一看就是還有續集啊。（圖／翻攝AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion臉書）
「麥當勞叔叔大戰哥吉拉」AI創作被台灣網友轉載至「報廢1公社」引發討論，網友笑說：「原來哥吉拉是胖死的！」、「麥當勞拯救世界，後面結局也太好笑」、「這樣吃，沒高血壓才怪」。還有人建議漫威或DC快把麥當勞叔叔納入麾下，「全新動作英雄：羅納德.麥當勞；另一個身份：暗黑教主藍藍路」。
 

完整圖輯請進：原始出處臉書AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion公開社團

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