韓國瑜挺左楠李眉蓁要和平　有飛彈的一定被打最慘

日前海軍擬在高雄左營等地區設立「魚叉飛彈防衛營區」，各界正反意見交鋒，國民黨高雄市議員、左營區立委參選人李眉蓁則表態反對，前高雄市長韓國瑜今（11）日到李眉蓁競總部成立現場站台時則以俄烏戰爭、以巴衝突為例，有雷達的、有飛彈的，一定被打得最慘，而左營是全台灣最重要的軍事基地。
記者鄭婷襄／高雄報導
韓國瑜認為，高雄的區域立委有件事情最重要，最重要的就是兩岸和平，不要戰爭，因為全台灣最重要的軍港就在左營，這裡有軍艦、潛水艇，各種軍事要塞，看看俄烏戰爭、以巴衝突，有雷達的、有飛彈的，一定被打得最慘。
韓國瑜說，戰爭就是要消除對方的所有軍事裝備，偏偏左營是全台灣最重要的軍事基地，所以左營楠梓的立法委員，要比任何一個立法委員還要重視兩岸和平發展，這個責任里長沒有辦法、議員也沒有辦法，不客氣的說，連高雄市長都沒有辦法，因為只有管地方，就是立法委員的責任，所以一定要傳達出左營人、楠梓人，比任何人都愛好和平。
民進黨左楠立委參選人李柏毅則指出，國民黨擋國防預算、擋潛艦國造，就連最近魚叉飛彈系統營區設置在左營、雲林都反對，想盡理由阻撓我國國防發展，無疑是要台灣以赤手空拳面對中共威脅，這種「投降」心態，令人台灣人民無法接受。