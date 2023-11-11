替吳琪銘、蘇巧慧輔選！賴清德喊：團結讓民進黨國會過半

▲賴清德出席蘇巧慧樹林競選聯合總部成立大會。（圖／賴清德競選總部提供）
▲賴清德出席蘇巧慧樹林競選聯合總部成立大會。（圖／賴清德競選總部提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（11）日接連出席立委吳琪銘土城、及立委蘇巧慧樹林競選聯合總部成立大會。賴清德在致詞中向鄉親拉票，呼籲民主的力量能夠團結，民進黨國會就能過半、賴清德就能高票當選。

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賴清德上午分別出席位於新北市的「賴清德．吳琪銘土城競選總部成立大會」與「賴清德．蘇巧慧樹林聯合競總成立大會」2場造勢活動，主辦單位推估，分別湧進超過6000人與8000人。

賴清德在「賴清德吳琪銘土城競選總部成立大會」上致詞表示，4年前他在同一個場地幫吳琪銘站台，聽他訴說對地方的建設理想，今天在同一個地方，場面卻比4年前還要盛大，這代表吳琪銘一直以來認真服務的精神獲得鄉親莫大的肯定。

賴清德說，除了地方需要吳琪銘，面對中國長期以來的文攻武嚇，台灣也需要一位能跟民主陣營站在一起、守護國防自主、守護自由民主的立委。賴指出，只要民主的力量能夠團結，吳琪銘就能當選、民進黨國會就能過半、賴清德就能高票當選。

賴清德強調，只要民進黨國會過半、賴清德高票當選，就能繼續守護台灣，台灣的民主與經濟就能持續繁榮發展，人民就能世世代代在這片土地上穩定生活。

隨後，賴清德出席與蘇巧慧的樹林聯合競總成立大會，現場包含行政院副院長鄭文燦、原民會主委夷將・拔路兒、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中等人；現場民眾更舉著「挺台灣賴清德，挺樹林蘇巧慧」的手牌表達支持。

賴清德說，蘇巧慧往往站在第一線為地方爭取重大建設，與里長、議員共同合作，這樣的精神令人感動；此外，蘇巧慧過去為了地方交通與長照需求，直接要求行政院專案處理台65線的浮洲橋匝道工程。

賴清德提到，蘇巧慧在國會表現優秀，且深入了解基層需求，只要是地方需要的重大建設，她都願意在國會提出質詢，也願意在質詢後花時間拜訪行政院長、部會首長開會協調，懇請大家一定要讓蘇巧慧順利高票當選，讓樹林與新北都能繁榮發展。

賴清德表示，「國家希望工程」需要蘇巧慧在立法院共同支持與推動，懇請鄉親明年1月13日一定要出來投票，總統投賴清德、立委投蘇巧慧、政黨票投民主進步黨，讓台灣安全、經濟繁榮，人民也能過更好的生活。

▲賴清德出席吳琪銘土城競選總部成立大會。（圖／賴清德競選總部提供）
▲賴清德出席吳琪銘土城競選總部成立大會。（圖／賴清德競選總部提供）

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