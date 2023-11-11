新社花海暨台中國際花毯節登場 農業部全力推動六級產業發展
2023新社花海暨臺中國際花毯節今（11）日登場，農業部代理部長陳駿季致詞時表示，農業部主要的工作除了推動一級產業「生產優良農產品」，也致力二級、三級甚至六級產業的發展（一級為農產品生產、二級為農產品加工、三級為銷售與加工產品，六級則結合一、二、三級），這不僅代表了大家在後疫情時代的振奮，也記起了新社花海的起源及催生推手，希望透過這次活動，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。
記者許家禎／台北報導
農業部代理部長陳駿季指出，過去兩年我們全球經歷了前所未有的挑戰，疫情讓我們深刻體會到生命的脆弱，也讓我們更加珍惜生活中的美好。感謝台中市府團隊多年來與農業部的合作無間以及本部種苗場投入心力籌辦，創造新社花海這片美好的展示空間，鼓勵遊客朋友用行動支持山城優良的農產、體驗山城區的深度旅遊。
種苗場場長張定霖表示，今年花海活動近29公頃的花海景觀面積，透過高達25萬株向日葵花海，營造迎接新光芒意象，更結合幸福花園小鎮主題的「台中國際花毯節」，加上展區3大主題「金門特產」、「青農特展」、「山城農產推廣」等精彩展出內容，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。
今年度2023新社花海活動涵蓋4個例假日，活動共計23天，活動期間會場周圍將實施交通管制，欲前往新社花海的民眾請多加利用大眾運輸工具，配合今年規劃平日2線、假日加至4線的接駁專車服務，盡興樂遊花海之旅。歡迎民眾於新社花海活動官方網站（https://reurl.cc/v6QQze），或「2023新社花海」粉絲專頁查詢最新活動訊息。