等待輝達財報扭轉局面 台股逢低佈局可期！升息焦慮轉向AI榮景
台股這一周漲勢收斂，一週以來上漲175.02點，漲幅1.06%，收盤指數16,682.67點，OTC指數則是上漲1.26%，收在217.86點。投顧業者表示，11月22日輝達將公布財報及展望，預期在新一周股市稍做整理過後，市場情緒將由升息焦慮轉向AI繁榮前景，且明年元月到2月行情可期，建議可逢低佈局，估新一周台股指數於月線16,400點到半年線16,700點間橫盤整理。
記者許家禎／台北報導
永豐投顧指出，美國聯準會主席鮑爾9日話鋒鷹派，稱「不確定政策是否足夠緊縮，若必要會毫不猶豫升息」，美股結束了自11月2日 FOMC不升息的以來的樂觀氣氛，適逢本週二、三將公布通膨數據CPI及PPI，目前通膨數據憂喜參半，預期美股投資人暫時觀望，而外資對台股進出將保守以待，有可能結束連日的買超行為。另外，應用材料亦將於11月17日公布季報，美國消費業者及應用材料業績展望值得留意。
目前美國政府資金可運用至11月18日，眾議院及參議院需在一週時間內對臨時支出達成協議，由於眾議院規定要求立法需在表決前經過72小時的審查，以此往前推，本週二之前，參眾雙方需要協商，若遲無進度，政府關門可能性增加。
永豐投顧表示，再來要觀察輝達財報，11月22日輝達將公布財報及展望，預期在本週股市稍做整理過後，市場情緒將由升息焦慮轉向AI繁榮前景，屆時樂觀情緒再起。在本土資金方面，720億元勞動基金委外代操，將於12月上旬決標，明年元月-2月行情可期，建議可逢低佈局，等待年底作夢及資金行情，預估新一周台股指數於月線16,400點到半年線16,700點間橫盤整理。
※【NOWnews 今日新聞
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