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PLG／楊敬敏、戴維斯被禁賽國王為何不滿？毛總：流程上有瑕疵

▲新北國王總經理毛加恩（左），認為對戴維斯和楊敬敏的禁賽流程可以更完善一些。（圖／記者黃建霖攝）
▲新北國王總經理毛加恩（左），認為對戴維斯和楊敬敏的禁賽流程可以更完善一些。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

P.League+（簡稱PLG、P+）新北國王隊兩位主力球員戴維斯（Quincy Davis）和楊敬敏休賽季因個人場下問題而飽受質疑，嚴重傷害PLG形象，聯盟9日召開紀律委員會對兩人做出懲處，他們將在聯盟第四季開打後被分別禁賽20和15場。對此國王球團認為流程上有瑕疵，希望能夠做得更完善一些。

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國王球團此前在聲明中表示，「按甫新通過之聯盟規章在判罰規範上並不完善，包括判罰標準不明確，且聯盟未予以當事人說明事實背景的機會，即逕為裁決及公告與大眾，已對球員及本球隊造成困擾。」

毛加恩受訪時說，非常尊重聯盟的決定，也不希望挑戰聯盟的形象，但自己希望能給出一些建議，因為很多規定都是現在訂了，未來需要去好好去遵守的，直言「流程上有一些瑕疵」，希望能做得更完善一點。他稱目前球隊仍在和律師討論，看如何去進行下一步，他們的本意是希望規則和流程能變得更完善，這樣對未來聯盟的發展和球員的保障都是更好的。

楊敬敏和戴維斯各被禁賽15場和20場，聯盟一個賽季是40場，等於大半賽季都不能打，這對於國王戰力來說是一大影響。毛加恩認為，尊重聯盟的懲處，國王方面主要是質疑流程有瑕疵，但這並不代表他們不認為兩球員不必受到處罰。

「新規章可能比原有規章修訂的更完善，但還是有一些模糊之處，比如『影響聯盟形象』這一點怎麼樣去定義？更明確一點，未來也可以告訴球員做哪些事情、會有什麼後果，起到教育的效果。」毛加恩如此說道。

PLG新執行長鄭偉柏對此則回應說，這些規章都是比自己和會長更早訂定的，而且是完全公開的、由所有委員共識做出的決議。「聯盟只是一個平台，邀集大家獲得最後結論，也有會議記錄。如果國王要上仲裁委員會，當然還是可以繼續上訴。」

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